Neuer Zuschauer-Rekord bei LoL – 2,6 Millionen sehen das finale Duell zwischen Faker und dem neuen Star

Am letzten Wochenende war in League of Legends das aktuelle LCK-Finale des koreanischen Spring Splits. Hierbei traten Gen.G gegen T1 an und es war das Aufeinandertreffen der beiden Midlaner Chovy und Faker. Dabei stellte das Match der beiden Teams 2 neue Rekorde auf.

Am 14.04.2024 war das Finale des LCK Spring Splits 2024. Gen.G spielte im Finale gegen T1. Dabei trafen die legendären Spieler Chovy und Faker zum hundertsten Mal aufeinander. Das Finale der Spring Splits ist deshalb interessant, weil sich der Gewinner direkt für Bracket Stage des Mid Season Invitationals (MSI) qualifiziert. Das ist wiederum wichtig, weil sich der Gewinner der MSI direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert.

Gen.G gewann hierbei das Finale gegen T1 in einem knappen 3:2. T1 als Zweitplatzierter muss sich für die MSI nun in der Play-in Stage qualifizieren. Das Match zwischen den beiden legendären Midlanern sorgte für einen neuen Zuschauer-Rekord in der LCK.

Das Match der beiden Teams schaffte es über 2,6 Millionen Zuschauer anzulocken. Das ist der größte Zuschauerwert, den die koreanische Liga laut escharts.com jemals erreicht hat. Davor lag der höchste Wert beim Summer-Finale der LCK 2023 mit ca. 1,5 Millionen Zuschauern. Auch damals war es das Match zwischen Gen.G und T1. Hierbei muss man aber anmerken, dass chinesische Zuschauerzahlen nicht eingerechnet werden.

Das sind zwar keine Werte wie bei den Worlds 2023, die über 6 Millionen Zuschauer erreichen konnte, aber man merkt, dass die koreanische Liga beliebter ist als andere Ligen. Die LCS schaffte es in seinen 2024 Spring Playoffs nur auf einen Höchstwert von ca. 246.000.

Wie man aber an den anderen Zahlen aus der LCK sehen kann, liegt das auch am Status der jeweiligen Spieler. Das Match “Chovy gegen die Legende Faker” interessiert einfach viele Zuschauer weltweit. Wie der User @candy_dandy24 auf x.com zeigt, sind es vor allem die Spiele von T1, die viele Zuschauer anlocken.

Durch diesen Sieg hat Gen.G auch einen neuen Rekord aufgestellt. Sie sind das erste LCK-Team, was es geschafft hat, 4 Splits hintereinander zu gewinnen. Insgesamt kommt das Team auf 5 gewonnene Splits. Faker hingegen hält seit letztem Jahr den Rekord für die meisten gewonnenen Worlds: LoL Worlds: Nach Jahren des Scheiterns werden T1 und Faker dominant Weltmeister