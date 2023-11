Die LoL World 2023 sind das meistgeschaute E-Sport-Event aller Zeiten, vertreiben ein kostenloses Handy-Spiel von Platz 1

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Faker ist wahrscheinlich die größte Ikone in League of Legends, deswegen versuchen viele, ihn nachzuahmen:

Am letzten Sonntag waren die Worlds 2023 in League of Legends und neben einem neuen Rekord für T1 und Faker konnten die Worlds einen Zuschauerrekord im E-Sports-Bereich brechen und damit ein kostenloses Handy-Spiel überholen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to