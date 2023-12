So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was gibt es Neues rund um T1? Es scheint, als habe T1 die Auswahl der Skins für die League of Legends Worlds 2023 bestätigt. Entgegen ersten Spekulationen soll der Sieger-Roster des Teams für 2024 unverändert bleiben.

Diese Kontinuität und sein Beitrag zum Team haben die Erwartungen an T1 für die kommende LCK-Saison erheblich gesteigert. Die Fans können gespannt sein, wie sich Gumayusi und das Team angesichts dieser hohen Erwartungen in der Liga behaupten werden.

Was sagte Gumayusi? Der gefragte Spieler antwortete schüchtern: „Vielleicht kommt er manchmal etwas zu spät. Ohne das wäre er perfekt.“ Trotz dieser kleinen Anmerkung betonte er weiterhin Fakers herausragende Spielerqualitäten. Das Interview blieb insgesamt entspannt, wobei Gumayusi auch interessante Einblicke in die Motivation und die Reise von T1 bei den Weltmeisterschaften teilte.

Während eines lockeren TV-Interviews in Südkorea, welches auch auf dem Youtube-Kanal des Senders zu finden ist, standen sich der Moderator und Gumayusi gegenüber. In der Sendung lobte Gumayusi seinen Teamkollegen Faker als perfekten Profi und Mensch. Obwohl er nicht geneigt war, Kritik zu äußern, fragte die Moderatorin nach möglichen Verbesserungen.

In einer 30-minütigen TV-Show gab der Bot-Laner Gumayusi ein umfassendes Interview, das sich an ein breites Publikum richtete. Die ungewöhnliche Hervorhebung seiner Leistungen auf dem Sender überraschte die Fans, die sich beeindruckt zeigten.

Fakers vierte Weltmeisterschaft: Nach seinem beeindruckenden Gewinn der vierten Weltmeisterschafts-Trophäe wird Faker von T1 in den sozialen Medien mit Lob überhäuft. Der als der beste Esports-Spieler der Geschichte geltende Mid-Laner steht auch ein Jahrzehnt nach seinem Debüt weiterhin unangefochten an der Spitze der Welt.

Auch die herausragendsten Legenden sind nicht vor Schwächen gefeit. In einem Interview mit JTBC-TV am 3. Dezember äußerte sich der League of Legends -Spieler Gumayusi, der im November gemeinsam mit T1 die Weltmeisterschaft gewann, über seine Ansichten zu Faker. Er beschrieb Faker als nahezu perfekten Spieler und Mensch, betonte jedoch, dass es eine entscheidende Sache gebe, die noch Raum zur Verbesserung lasse.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to