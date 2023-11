LoL: Während Faker und T1 zusammenbleiben, zerbricht ihr größter Rivale, den viele für das bessere Team hielten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie geht es nun weiter ? Für 2024 steht offenbar eine große Neu-Orientierung an. Laut aktuellen Gerüchten aus Südkorea will man das Team neu aufstellen.

In League of Legends kommen die Dinge gerade anders als gedacht: Vor den Worlds hielt man Gen G. für das stärkste Team aus Südkorea und Chovy für den kommenden Superstar, auf T1 und Faker gab man nicht mehr viel und dachte, das Team breche nach den Worlds auseinander. Nun kommt es anders: T1 bleibt zusammen, Gen G. formiert sich neu.

