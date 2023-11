Messias aus Korea scheidet bei den LoL Worlds aus, weil der Gegner 5-Mal denselben Jungler spielen darf

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Chovy konnte von der Midlane aus das Spiel nicht so dominieren wie gewohnt, am Ende reichte es bei ihm nur für 10 Kills, er trat in 4 Spielen mit Azir an.

Church is in session. #Worlds2023 pic.twitter.com/wGy2T5W8Rp

In Match 5 hatte Bilibili Gaming dann aber die Nase vorne und konnte sich in 34 Minuten mit 14-6 klar durchsetzen.

So lief die Partie: Die Chinesen konnten die ersten beiden Matches relativ klar mit 14-5 und 15-3 gewinnen, und es sah schon nach einer Abreibung für die Sükoreaner aus, doch die kamen noch mal zurück und gewannen Spiel 3 in 46 Minuten mit 13-9.

Bei den Worlds 2023 in League of Legends ist überraschend der südkoreanische Favorit Gen G. um Superstar Chovy ausgeschieden. Man fand kein rechtes Mittel gegen den Jungler von Bilibili Gaming, Xun, der 5-mal Jarvan IV spielen durfte.

