23-Jährigem gelingt ein so innovatives Play in LoL, dass er den Gegner total überrascht – „Weiß Riot, dass das geht?“

Hat es Caps geholfen ? Jein, also das Match, bei dem Caps den Trick verwendete, hat G2 gewonnen. Spiel 3 musste sein Team aber verloren geben und so endeten die Worlds für G2 früh.

So wird das diskutiert: Wie es auf reddit heißt, war die Idee so „irre“, dass sogar der Gegner Yagao nach dem Match gesagt hat, dass er dieses Feature nicht kannte und nie damit gerechnet hat.

Wie Dotesports erklärt, war es Caps nur möglich, so viele Schüsse des Turms auf dieser niedrigen Stufe zu absorbieren, weil das „Kanonen-Minion“, in das er sich verwandelt hat, einige Sonderregeln genießt, durch die es weniger Schaden vom Turm erhält. Und augenscheinlich übernimmt Neeko diese Boni.

Caps verwandelte sich in ein „Cannon Minion“, einen Belagerungs-Diener, und konnte so 4 Schüsse des Turms absorbieren, die sonst entweder ihn oder seinen Jungler getötet hätten. Denn Schüsse des Turms sind normalerweise die Mechanik, die solche „Tower Dives“ grade am Anfang eines Matches verhindern soll: Wenn jemand in den Turm rennt, um einen Gegner zu töten, stirbt er dabei normalerweise selbst.

Was war das für ein Trick? Über die passive Eigenschaft von Neeko „Inherent Glamour“ kann sich Neeko in ein nicht-episches Monster verwandeln.

