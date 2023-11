Der neue Star von LoL schafft einen Rekord bei den Worlds, den nicht mal Faker aufstellen konnte

Der aktuelle Star bei League of Legends ist der 22-jährige Midlaner Jeong „Chovy“ Ji-hoon. Der hat bei den LoL Worlds 2023 eine Leistung erzielt, die niemandem vor ihm gelang, nicht mal dem legendären Faker. Chovy hat sich 5-mal in Folge für die Playoffs der Worlds qualifiziert. Dabei ist er erst 22 Jahre alt.

Warum ist der Rekord etwas Besonderes? Vor Chovy hat es niemand geschafft, 5-mal in Folge in die Playoffs der Worlds bei LoL zu kommen. Denn dafür benötigt es eine hohe Spielstärke im Team und eine extreme Konstanz: Man muss sich 5-mal in der eigenen Region durchsetzen, zu den Worlds fahren und dann noch stark genug sein, durch die Gruppenphase zu kommen:

Diese Konstanz hatte nicht mal Faker – dessen Team T1 hat in den schwächeren Jahren wiederholt die Qualifikation für die Worlds vermasselt, als junge Teams an T1 vorbeizogen. So fehlte T1 2018 und 2020 bei den Worlds komplett – unter anderem, weil eben Chovy sich mit seinen Teams überraschend qualifizieren konnte.

Am dichtesten dran den Rekord aufzustellen, war der US-ADC Sneaky: Der schaffte es 2013 und 2014 in die Playoffs und dann ab 2016 bis 2019 – aber 2015 gelang es ihm nicht und 2020 war die Karriere schon zu Ende.

Mit 4 verschiedenen Teams gespielt, aber jedes Mal mit Erfolg

Das zeichnet Chovy aus: Bei Chovy ist der Rekord auch deshalb etwas Besonderes, weil er die Qualifikation mit unterschiedlichen Teams geschafft hat: Die ersten 3-mal schaffte er es mit eigentlichen „Underdog“-Teams, bei denen er die Hauptlast tragen musste: Griffin, DragonX und Hanwha Life waren von 2018 bis 2020 eher Außenseiter, aber gespickt mit großen Talenten.

Die Qualifikation mit seinem jetzigen Team, Gen G., ist keine so große Überraschung. Die gelten als Mitfavorit, den Titel zu gewinnen.

Das macht Chovy zum neuen Star in LoL: Chovy spielt Midlane, das ist normalerweise die prestigeträchtigste Position in LoL, wo traditionell besonders draufgeschaut wird, weil hier aggressive Helden gespielt werden, die viele Kills sammeln können.

Chovy hat sich in den letzten Jahren durch seine reine Spielstärke einen bemerkenswerten Ruf als „Unser Herr und Erlöser Chovy“ aufgebaut und ist 2023 erneut in bestechender Form. Bei den Worlds hat er in nur 3 Spielen eine KDA von 14.3 geholt und war an 73 % der Kills seiner Teams beteiligt.

Vor den Worlds hat er mal eben einen Rekord in Südkorea aufgestellt und Gold bei den Asia Games geholt.

