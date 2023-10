LoL: Midlane-Monster macht sich vor den Worlds 2023 warm – Bricht Allzeit-Rekord der härtesten Liga der Welt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das ist auch deshalb so beeindruckend, weil zur WM auch viele Top-Spieler anderer Länder in die Solo-Queue des koreanischen Servers strömen, der als härtester der Welt gilt.

Bei allen 3 Teams war Chovy der stärkste Spieler, hatte aber zu wenig Hilfe, um bei den Worlds weit zu kommen. Dennoch schaffte er es mit allen 3 Teams zu den Worlds, was schon mal als großer Erfolg gewertet wird: Denn so leicht ist es nicht, sich beständig gegen die starke Konkurrenz in Südkorea durchzusetzen.

Wer ist das und warum ist er so ein Monster? Chovy (heute 22) kam 2018 in die Szene, als ihn der umstrittene Coach CvMax, der auch mal Spieler würgt, für sein Team Griffin entdeckte.

Wer vor den LoL Worlds 2023 keine Angst vor Gen G. hat, dem ist wohl nicht zu helfen. Die Mit-Favoriten auf den Weltmeister-Titel von League of Legends sehen stärker aus als je zuvor. Vor allem ihr Midlaner Chovy (22) scheint vor der WM in Bestform zu sein. Er hat den Allzeitrekord im Ranked der koreanischen Server gebrochen.

