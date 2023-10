LoL präsentiert neuen Song zu den Worlds 2023: Erzählt genial, wie ein Außenseiter den Helden Faker bezwang

Seit 2014 veröffentlicht League of Legends jedes Jahr ein Video, in dem die Hymne für die aktuelle Weltmeisterschaft präsentiert wird. In dem dazugehörigen Bildmaterial werden hingegen Geschichten aus dem E-Sport erzählt. Im Fokus steht diesmal der Koreaner Deft, der zusammen mit Faker auf eine Schule gegangen ist und sich im Finale 2022 mit ihm messen musste.

Was ist das für ein Video? Die WM-Hymne trägt den Namen GODS und wurde zusammen mit der K-Pop-Band NewJeans aufgenommen. Der Text dreht sich darum, im richtigen Moment bereit zu sein und alles zu geben, um dann zu einem Gott aufzusteigen und unsterblich zu werden.

Im Video sieht man in einem schicken Cartoon-Stil, wie der Spieler Kim “Deft” Hyuk-kyu diesen Aufstieg meistert.

Los geht es direkt zu Beginn mit einer Szene, in der Deft seine Schule betritt. Während er hinten allein sitzt, sieht man die LoL-Legende Faker vorn an einem Tisch mit anderen Leuten sprechen. Das fasst auch ihr späteres Verhältnis in League of Legends zusammen:

Beide Spieler feierten 2013 ihr Debüt als Profi.

Faker gewann bereits im selben Jahr die Worlds mit SK Telecom T1 und wiederholte diesen Erfolg 2015 und 2016.

Deft hingegen verpasste 2013 die Weltmeisterschaft, kam 2014 nur auf Platz 3/4 und flog in den sechs folgenden Jahren immer im Viertelfinale raus.

Doch 2022 kam es dann zu dem schicksalhaften Duell. Sowohl Faker als auch Deft standen im Finale. Das Best-of-5 wurde auch bis zum letzten Match durchgespielt. Erst da konnte sich DRX mit 3:2 gegen den Konkurrenten durchsetzen.

Diese besondere “Cinderella-Story” hat Riot Games nun mit dem Video geehrt, das wir hier für euch eingebunden haben:

Deft musste sich gegen viele Legenden durchsetzen

Wer ist im Video noch zu sehen? Nach der Schulszene sieht man, wie Deft gegen die Monster von League of Legends trainiert. Dabei sind die Fähigkeiten von Ezreal zu sehen, passend zu seiner Rolle als AD-Carry. Später schlüpft er auch weitere Charaktere wie Lucian, Caitlyn oder Senna.

Der erste Konkurrent im Video ist Pawn, ein ehemaliger koreanischer Profi. Beide spielten zeitweise gegeneinander, aber bei KT Rolster auch einige Jahre zusammen.

Es folgen weitere Profis wie Meiko, Rekkles, Doran, Canyon, Showmaker und Keria, der 2022 zum besten Supporter in Korea gewählt wurde. Der bereitete Deft einige Probleme, sowohl in der koreanischen Liga als auch im Finale der Worlds.

Bei Minute 2 des Videos fällt Deft dann in ein Loch. Es wirkt so, als sei der Traum von der Weltmeisterschaft offiziell gestorben. Doch dann sieht man das gesamte Team von DRX aus dem Jahr 2022, das ihn hochzieht.

Gemeinsam schaffen sie es, das Wunder zu vollbringen. Denn DRX qualifizierte sich nur als viertes Team von Korea für die Zwischenrunde zu den Worlds. Dort konnten sie sich jedoch mit 5-0 in der Gruppenphase durchsetzen. Schon beim Halbfinale schafften sie ein Wunder und zerstören mit ihrem Sieg die 8 letzten, perfekten Wettscheine.

Ab Minute 3 im Video dreht sich dann alles nur noch um das Duell zwischen Faker und Deft. Immer wieder sieht es aus, als hätte der dreimalige Weltmeister die Nase vorn. Doch am Ende ist es Deft, der die Trophäe nach oben reckt.

Wie kommt das Lied an? Insgesamt sehr gut. Zwar sind sich viele einig, dass die Songs der letzten beiden Jahre besser waren, aber die Geschichte war diesmal unheimlich spannend. Mit über zwei Millionen Aufrufen und über 210.000 Likes in 4 Stunden hat die neue Hymne aber schon jetzt großen Erfolg.

Was sagt ihr zu dem Lied, dem Video und allgemein der Geschichte zwischen Deft und Faker?

