LoL: 100.000 sehen 40 Sekunden auf Twitch, in denen Faker (26) die besten Spieler Chinas austrickst

In League of Legends laufen die Worlds 2022 in den USA. Gestern fand das erste Halbfinale statt: Die Koreaner T1 spielten am Samstag, dem 29.10. gegen die Chinesen von JDG: Der 26-jährige Faker hatte eine Glanzstunde, wie man in einem Twitch-Clip sieht.

Wer spielt in dem Clip? Der Clip zeigt ein Match, das noch in der Schwebe hängt. Beide Teams haben nach 25 Minuten jeweils 14 Kills:

Wir sehen den dreifachen Weltmeister Faker (26), der Ryze spielt, eigentlich einen furchtbar schwachen Champion, der aber vor den Worlds stark gebufft wurde.

Er spielt in dem Clip ein „Eins gegen Eins“ gegen den 21-jährigen Chinesen „369“, einen der besten Top-Laner der Welt auf Renekton.

Danach kommt die Botlane von JGD, Hope und Missing, herbeigeeilt.

JDG sind das beste Team Chinas: Sie galten als Top-Favoriten, die Worlds 2022 zu gewinnen. Im Viertelfinale putzten sie das beste Team des Westens, Rogue, mit 3-0 weg.

Faker gewinnt Eins versus Eins – Gegen Schnappi, das böse Krokodil

Das ist der Clip: In dem Clip attackiert Faker mit Ryze den angeschlagenen Toplaner 369 auf Renekton: Das Krokodil ist eigentlich für das 1vs1 in League of Legends wie geschaffen: Durch seinen passiven Live-Steal kann man ein Duell gegen Renekton kaum gewinnen.

Die Tricks, mit denen Faker das 1vs1 für sich entscheidet:

Faker nutzt zu Beginn schon seinen Summoner-Spell „Ignite“, um die volle Heilung von Renekton zu unterbinden und maximalen Schaden zu verursachen

Am Ende des Fights verwendet er seinen Flash, um noch grade so die Millimeter aus der Killzone herauszukommen, in denen Renekton ihn haschen würde

Doch Faker hat keine Zeit sich auszuruhen, denn sofort ist die Botlane von JDG hinter ihm her und würde Ryze sicher killen: Faker hat eigentlich keine Chance, sich in der Situation zu befreien.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt.

Das ist das Besondere am Clip: Unter dem Johlen des Publikums verzieht sich Faker in einen Busch, auf den die beiden Chinesen zurennen. Doch Millisekunden, bevor sie Faker erreichen können, warpt sich Faker mit der Ultimate von Ryze in die entgegengesetzte Richtung und kann nun sicher in die Basis zurückteleportieren. Die Chinesen erkennen, dass sie keine Chance mehr haben, ihn zu erwischen und drehen ab.

Das Spiel und die Serie konnten Faker und T1 dann mit 3-1 für sich entscheiden. T1 steht damit im Finale der Worlds 2022 – Titel 4 ist für Faker zum Greifen nah, dabei ist er mit 26 Jahren in einem Alter, in denen die meisten seiner früheren Teamkameraden bereits in Rente sind.

Den Clip haben mittlerweile 100.000 auf Twitch gesehen: Es ist ein fabelhafter Spielzug des Altmeisters. Schon beim Zusehen und beim Jubel der Fans bekommt man eine Gänsehaut.

Noch erfolgreicher als der Clip auf Twitch zu LoL ist nur das Play von DRX aus deren Halbfinale.

Nächster Weltmeister in LoL kommt aus Südkorea

Wie geht’s weiter? Es ist jetzt schon sicher, dass der nächste Weltmeister aus Südkorea kommen wird. Denn die letzten 3 Teams bei den Worlds sind alles Mannschaften aus Südkorea: DRX, Gen. G. und Eben T1.

DRX und Gen G. spielen heute Abend am Sonntag, dem 30.10. gegeneinander, um das Recht sich mit Faker und T1 zu duellieren.

Könnte gut sein, dass Faker endlich Titel Nummer 4 klarmacht, den er so sehr will:

