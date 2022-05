Ein Magier ist gerade der mit Abstand schlechteste Champion in LoL – Warum ist Ryze so mies?

In League of Legends hat der Patch 12.10 die Balance komplett verändert. Einen Champion trifft es jetzt besonders hart: Ryze hat die mit Abstand niedrigste Win-Rate in League of Legends. Ryze ist der schlechteste Champ in LoL: Der Magier ist noch mal 3,5 % mieser dran als die anderen „Loser-Champions“ im MOBA.

Wie schlecht steht Ryze gerade da? Richtig mies. Laut der Statitstik-Seite U.gg hat Ryze in den Matches über dem Platin-Rang ab 12.10 eine Win-Rate von 41,21 % (via u.gg).

Er hat überhaupt nur gegen 4 andere Champs in der Midlane eine „positive“ Bilanz: gegen Corki, Annie, Gangplank und Talon. Gegen diese Champions gewannen Spieler mit Ryze etwas öfter als sie verloren. Gegen Champs wie Malzahar, Fizz oder Lux verloren sie allerdings 2 von 3 Spiele in der Midlane oder mehr.

Mit einer Win-Rate von 41,21 % liegt Ryze mit weitem Abstand auf dem letzten Platz. Unter 45 % sind sonst nur noch zwei andere Champs: ADC Aphelios und der Jungler Lee Sin.

Ryze galt schon vor einem Jahr als absoluter Loser in LoL

Warum steht Ryze so übel da? Ryze hat schon seit Monaten Probleme, Fuß im Meta von League of Legends zu fassen.

Die Fans von Ryze beschweren sich in Postings auf reddit immer wieder darüber, in welchen miserablem Zustand ihr Champion ist. Bereits vor einem Jahr erschien das Video „Wie schlimm ist der schlimmste Champion in League of Legends?“ (via youtube)

Dort folgerte man: Ryze sei eine Mischung aus „Burst-Mage“ und „DPS Mage“, erfülle aber schon vom Grundprinzip keine der beiden Rollen so richtig. Er müsse nah an den Gegner ran, um ihn dann mit einem „maschinengewehrartigen Spam“ von Fähigkeiten zu erledigen. Außerdem skalier seine Macht mit seinem Mana.

Irgendwas an diesen Ideen funktioniere aber einfach nicht.

Entweder zu wenig Schaden oder zu schnell tot

Warum macht der neue Patch Ryze noch schlechter? Mit dem neuen Patch muss Ryze jetzt eigentlich in der Lage sein, „weiche“ Ziele mit seinen Fertigkeiten innerhalb von Sekunden auszuschalten. Wenn er sich aber so aufstellt, wird er selbst zu einem extrem weichen Zielen mit keiner Überlebensfähigkeit.

Wenn er sich hingegen selbst „tankiger“ macht, kann er kaum noch Schaden anrichten, der seinem Team weiterhilft.

In der SoloQ werde er so wirklich zu einem Schwachpunkt, während er in Profi-Kämpfen mit seiner Ultimate zumindest noch Flanken oder strategische Angriffe auf Ziele vorbereiten kann, glaubt die US-Seite dotesports.

Ihm geht’s grade gut: Singed.

Die stärksten Champions in LoL sind nicht gerade die beliebtesten

Wer ist der stärkste Held in LoL gerade? Den Gegenpol zu Ryze bildet gerade Singed mit einer Win-Rate von 56,61 %. Damit liegt er knapp 2 % vor den anderen „sehr starken Helden“ Zilean und Tahm Kench. Beide liegen nur knapp unter 55 % Sieges-Rate.

Das sind alles Helden, die sowieso schon als sehr „tanky“ gelten, aber vor allem mit Utility-Fähigkeiten etwas reißen können. Wobei diese 3 Helden relativ selten gespielt werden. Singed, Tahm Kench und Zilean tauchten bislang etwa in 4.000 bis 6.600 Spielen auf.

Die beliebtesten Champs in LoL sind gerade die typischen „Fun-Champs“ der SoloQ, Kai’Sa und Ezreal, die beide mit einer Win-Rate von Rate etwa 49,4 % balanced aussehen. Beide sah man schon in etwa 120.000 Spielen über Platin mit dem Patch 12.10.

Man darf gespannt sein, wo sich Bel’Veth auf der Liste einordnet:

