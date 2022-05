Der neue Champion von League of Legends kann unendlich schnell angreifen – theoretisch

Bel'Veth ist die neue Junglerin aus der Leere in dem MOBA-Spiel League of Legends. Hier zeigen wir euch den neusten Gameplay-Trailer.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

In League of Legends ist sie eine Kämpferin, die sich vor allem im Jungle wohlfühlt. Sie profitiert davon, Monster und Champions zu töten und bringt einige besonders nützliche Fähigkeiten mit, um gefährliche „Ganks“ zu ermöglichen:

League of Legends hat seinen neusten Champion angekündigt: Bel’Veth, die Kaiserin der Leere. Diesem Namen will sie offenbar gerecht werden. Neben klassischen Leere-Fähigkeiten, mit denen sie durch die Gegend flitzt, hat sie auch noch die Möglichkeit, schneller anzugreifen. Unendlich schnell sogar, wenn man sie lässt.

