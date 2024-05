MMORPG für Star Wars bekommt neuen Inhalt für Solisten und macht euch zum Bauern

Die Entwickler von Star Wars: The Old Republic haben verraten, welche Inhalte mit Update 7.5 auf die Liveserver des MMORPGs landen sollen. Zu den Highlights gehören frische Herausforderungen für Spieler, die am liebsten allein das Universum unsicher machen, sowie die Aufgabe, einen Bauernhof auf Vordermann zu bringen.

Was hat Broadsword für SWTOR angekündigt? Einen Release-Termin gibt’s für Update 7.5 bisher zwar nicht, doch wissen wir jetzt, welche Neuerungen für den Frühling geplant sind.

Euch erwartet ein neues Story-Kapitel rund um Padawan Sa’har Kateen und eine riskante Mission, in der ihr das Holocron von Darth Nul finden sollt. Der Auftrag führt euch unter anderem zurück nach Hutta, wo ihr in eine Rebellion der hiesigen Arbeiter stolpert.

Mit 7.5 führen die Entwickler das Frühlingsfest des Überflusses auf Dantooine ein. Dort sollt ihr bei der Wiederherstellung des alten Farmlandes helfen, indem ihr tägliche und wöchentliche Aufgaben meistert. Ihr schützt die Nutztiere, backt Kuchen und verdingt euch als Farmer.

Spieler, die alle Missionen von Lane Vizla abgeschlossen haben, dürfen das Basilisken-Prototyp-Projekt beginnen. Ihr trainiert euren eigenen Basilisken-Begleiter B3-S1 (liebevoll auch Bessie genannt), um sein volles Kampfpotenzial zu entfalten. Zum Einsatz soll euer Mitstreiter bei den neuen Einzelspieler-Ventures kommen.

Mit 7.5 startet die neue PvP-Saison, die ein Piraten-Thema besitzen wird.

Hier könnt ihr einen ersten Blick auf Bessie werfen:

Mai-Events und Star-Wars-Feiertag

Am 4. Mai 2024 heißt es wieder: „May the 4th be with you!“. Klar, dass die Entwickler von SWTOR den Feiertag aller Star-Wars-Fans auch in diesem Jahr wieder zelebrieren. Alle Spieler, die sich zwischen dem 1. und 16. Mai einloggen, erhalten den von „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ inspirierten Droiden BX-24.

Die Trailer von SWTOR versprühen mit jeder Pore Star-Wars-Atmosphäre:

Außerdem erwarten euch:

ein XP-Event für doppelte Erfahrung

50 Prozent Rabatt auf die Freischaltung der Sammlung

bis zu 75 Prozent Rabatt auf Gegenstände, die von der Mandalorian-Serie inspiriert wurden

bis zu 90 Prozent Rabatt auf diverse Gegenstände aus dem Kartellmarkt

Das „May the fourth be with you!“ leitet sich vom ikonischen Spruch „May the force be with you!“ (also „Möge die Macht mit dir sein“) aus den Star-Wars-Kinofilmen ab und wird bereits seit 2011 jährlich am 4. Mai gefeiert.

Was ist noch für Mai geplant? Zusätzlich zur Fan-Party stehen in SWTOR dieser Tage zwei Ingame-Events auf dem Programm. Bereits seit dem 30. April läuft die ultimative, galaktische Swoop-Rallye, bei der ihr euch unter anderem Swoop-Rallyefahrzeuge und Werbedroiden als Mini-Haustiere erspielen könnt. Das Rennen läuft noch bis zum 6. Mai 2024.

Vom 14. bis 21. Mai könnt ihr wiederum am Rakghul-Wiederaufleben auf Tatooine teilnehmen. Als freiwilliger Notfallhelfer bekämpft ihr dort die Rakghul-Seuche und verdient euch so Ruf bei der Fraktion DHORN, das Rüstungsset des gnadenlosen Suchers und vieles mehr.

