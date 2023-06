Bioware möchte wohl sein „Star Wars“-MMORPG verkaufen, eine Firma mit richtig viel Erfahrung soll es übernehmen

Laut einem Insider-Report möchten EA und Bioware ihr MMORPG Star Wars: The Old Republic verkaufen. Interesse soll ein Studio haben, das früher unter EA gearbeitet hat und heute Spiele wie Ultima Online und Dark Age of Camelot betreut.

Was sagt der Report? Bioware möchte sich künftig auf Singleplayer-Spiele wie Dragon Age und Mass Effect 4 fokussieren. Da steht ein MMORPG, das ständig mit neuen Inhalten versehen werden muss, anscheinend im Weg.

Laut IGN soll deshalb im Hintergrund an einem Vertrag zwischen EA und Broadsword Online Games gearbeitet werden. Dadurch soll SWTOR in die Hände des neuen Entwicklers übergehen. Von den etwa 70 bis 80 Mitarbeitern, die das MMORPG aktuell betreuen, soll rund die Hälfte ebenfalls übernommen werden.

Ist das eine schlechte Nachricht? Nicht unbedingt. Broadsword Online Games ist die Firma von Rob Denton, der früher mit Mythic Entertainment für EA MMORPGs entwickelt und von 2006 bis 2013 selbst als Chief Operating Officer bei Bioware an SWTOR mitgearbeitet hat.

Derzeit betreut die Firma die beiden MMORPGs Ultima Online und Dark Age of Camelot. Erfahrung für die Weiterentwicklung von The Old Republic ist also vorhanden.

SWTOR ist auch 12 Jahre nach Release noch beliebt, doch derzeit ist die Luft raus

Wie steht es generell um SWTOR? Das MMORPG bekam 2022 die letzte neue Erweiterung. Legacy of the Sith war jedoch eher eine Enttäuschung. Zwar waren die Überarbeitungen der Klassen, Shared Targeting und die Story kleine Highlights, doch insgesamt fiel der Umfang viel zu gering aus.

Die Story etwa bot nur knapp 3 Spielstunden.

Zwar folgten in den letzten 15 Monaten weitere Updates, darunter ein Raid und die Einführung des 64-Bit-Clients, doch allgemein hat man das Gefühl, dass bei Bioware und SWTOR die Luft raus ist.

Eine neue Firma könnte also frischen Wind in das angestaubte MMORPG bringen.

Was sagt EA dazu? Die erklärten, dass das MMORPG auch nach 12 Jahren noch immer ein großer Erfolg sei, man sich aber umschaue, um eine Möglichkeit zu finden, das Spiel weiter wachsen zu lassen. Dazu gehören auch Gespräche mit Broadsword.

Fast 12 Jahre nach der Veröffentlichung ist Star Wars: The Old Republic nach wie vor ein Erfolg und lässt seine engagierte und leidenschaftliche Community weiter wachsen. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet hat, und die Zukunft des Spiels und der Community sieht weiterhin sehr rosig aus. Wir überlegen, wie wir dem Spiel und dem Team die besten Möglichkeiten geben können, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch Gespräche mit Broadsword, einem Studio, das sich auf die Entwicklung von Online-Erlebnissen spezialisiert hat, die von der Community getragen werden. Unser Ziel ist es, das Beste für das Spiel und seine Spieler zu tun.

Tatsächlich gehört SWTOR zu den erfolgreichsten MMORPGs überhaupt, auch wenn es zuletzt still um das Spiel war. 2019 erschien es für die Plattform Steam, wo es mit über 30.000 Spielern im Peak und zu Beginn über 90 % positiven Reviews für viel Staunen sorgte.

Auch Bioware und EA wirkten überrascht, wie viel Umsatz SWTOR generiert hat. 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass über 1 Milliarde Dollar umgesetzt wurden.

Ein Verkauf an ein neues Studio, das bereits heute zwei alte MMORPG-Perlen betreut und regelmäßig mit Updates versorgt, muss also keine schlechte Nachricht sein.

Was denkt ihr über einen möglichen Verkauf von SWTOR?