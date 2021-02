SWTOR ist das beliebteste MMORPG auf Steam – Wieso hat es so gute Bewertungen?

Der Start auf Steam hat dem MMORPG Star Wars: The Old Republic (SWTOR) sichtlich gutgetan. Denn es ist das momentan am besten bewertete Online-Rollenspiel auf der Plattform.

Wie fallen die Bewertungen von SWTOR aus? Die generellen positiven Bewertungen von 21.363 Spielern liegen auf Steam bei 90 %. Die positive Wertung der vergangenen 30 Tage beläuft sich sogar auf 91 % (Stand 11. Februar um 11 Uhr).

Damit ist SWTOR das aktuell am besten bewertete MMORPG auf Steam. Es lässt sogar The Elder Scrolls Online mit 82 % (via Steam) und Final Fantasy XIV mit 87 % (via Steam) hinter sich.

Es befinden sich in der Liste auf Steam zwar noch andere Spiele über SWTOR, doch bei Path of Exile handelt es sich nicht um ein MMORPG, Shakes & Fidget ist ein Browsergame und Shadowbane ist erst am 6. Februar 2021 gestartet und mit den wenigen Bewertungen noch nicht repräsentativ.

Hier seht ihr, welche MMORPGs auf Steam die meisten Spieler haben.

SWTOR kommt richtig gut an

Warum ist das Spiel so gut bewertet? SWTOR trifft derzeit einen Nerv bei den Spielern. Es handelt sich nicht um eine Sandbox und es gibt kein offenes PvP. Stattdessen erlebt ihr eine Story und werdet anhand von Quests durch die Spielwelt geführt.

Darüber hinaus ist es kein Indie-Spiel, sondern bietet eine sogenannte AAA-Spielerfahrung. Es steht also ein großes Team hinter dem Projekt, das darüber hinaus durch andere Bioware-Spiele wie Star Wars: Knights of the Old Republc und Baldur’s Gate bekannt ist. Das führt zu spannenden Geschichten, wie sie kaum ein anderes Online-Rollenspiel erzählt. Kein Wunder, dass es für euch zu den besten Story-MMORPGs gehört.

SWTOR erzählt richtig gute Geschichten in einem MMORPG.

Zudem handelt es sich um ein Spiel im Star-Wars-Universum und Star Wars ist aktuell dank der erfolgreichen Serie The Mandalorian sehr angesagt. Daher lohnt es sich durchaus, 2021 noch mit SWTOR anzufangen.

Was sagen die Spieler über SWTOR? Wir haben ein paar aktuelle Stimmen aus der Community eingefangen, die euch zeigen, warum das MMORPG derzeit so beliebt ist:

reevain2 schreibt (via Steam): „Es ist eines der besten Videospiele, die es gibt. Es ist meiner Meinung nach stark unterschätzt. Ich verstehe, warum es unterschätzt wird (es war nicht gerade der perfekte Nachfolger von SW: Galaxies), aber das sollte nicht davon ablenken, wie gut dieses Spiel wirklich ist. Im Grunde bietet es das, was den Disney-Filmen fehlte… eigentlich das, was Star Wars einzigartig macht (Lichtschwertkämpfe, Schmuggler-Duelle, Kopfgeldjagden und so weiter).“

Lambda 1.1 meint (via Steam): „Meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, allein oder mit Freunden eine immersive Reise ins Star-Wars-Universum zu genießen. Egal ob gut oder böse, auf dem Pfad der Macht oder auf der Jagd nach Credits… Es gibt kaum ein MMO, das so viel auf Story-Content setzt, komplett alle Dialoge vertont, und auch für Soloplayer viel bietet. Alles in allem ist es ein Spiel, das ich jedem empfehlen kann, der Star Wars mag…“

CadamL hält sich kurz (via Steam): „Es macht richtig viel Spaß und es gibt so viel zu tun – selbst, wenn ihr nur Free2Play spielt. Aber ihr werdet so viel Spaß haben, dass ihr ein Abo abschließen wollt.“

JustCurious42 mag das Spiel sehr (via Steam): „Es ist das mit Abstand beste MMO, das es gibt. Aber vor allem das mit Abstand beste Star-Wars-Spiel da draußen. Man kann es spielen, als ob es ein Singleplayer-RPG wäre und man bekommt alle typischen MMO-Inhalte wie PvP, Raids und so weiter dazu.“

Was ist der Unterschied zwischen der Abo- und der Free2Play-Version? Ohne Abo dürft ihr bis Level 60 spielen und alle Klassen- und Planeten-Quests sowie die Erweiterungen „Rise of the Hutt Cartel“ und „Shadow of Revan“ erleben.

Schließt ihr ein Abo für 12,99 Euro im Monat ab, dann bekommt ihr dadurch einige Vorteile im Spiel. Dazu gehören:

24 statt 4 aktive Charaktere pro Server

Je nach Abodauer eine bestimmte Anzahl an Kartellmünzen, die ihr im Ingame Shop für Items wie Mounts oder Skins ausgeben könnt.

Zugriff auf alle Erweiterungen des Spiels

Star Wars: The Old Republic kann derzeit also große Erfolge feiern und kommt richtig gut an. Ist es für euch auch derzeit eines der besten MMORPGs?

SWTOR findet ihr auch in der MeinMMO-Liste der besten 28 Free2Play-Spiele, die ihr 2021 zocken könnt.