Lohnt es sich noch 2020 mit dem MMORPG SWTOR anzufangen?

Im Dezember 2011 erschien Star Wars: The Old Republic, damals nur mit einem Abo-Modell. Heute ist das MMORPG kostenlos spielbar. Doch wo steht SWTOR im Jahr 2020? Und lohnt es sich heute noch damit anzufangen? Diese Fragen beantworten wir von MeinMMO in diesem Artikel.

Star Wars: The Old Republic zählt zu den besten Free2Play-MMORPGs auf dem Markt. Es legt einen starken Fokus auf die Story, die mit moralischen Entscheidungen und vollvertonten Quests begeistert. Zwar bietet das Spiel ein optionales Abonnement an, aber ein großer Teil des Spiels ist spielbar, ohne einen Cent zu investieren.

Auch knapp 9 Jahre nach Release erhält das Spiel regelmäßige Updates, darunter die große Erweiterung Onslaught, die im Oktober 2019 erschien. Diese rückte den Krieg zwischen dem Sith-Imperium und der Republik wieder mehr in den Fokus und brachte neue Welten und instanziierte Gruppen-Inhalte.

Über die Jahre hat SWTOR BioWare fast 1 Milliarde Dollar an Umsatz beschert, was wohl auch an der Lizenz und der Tatsache liegt, das ihr mit einem Lichtschwert in der Hand Abenteuer erleben könnt. Doch lohnt es sich noch 2020 in das MMORPG einzusteigen?

In SWTOR dreht sich vieles um den Kampf helle gegen dunkle Seite der Macht.

Was ist Star Wars: The Old Republic?

So funktioniert das Gameplay: Zum Start des Spiels erstellt ihr einen Charakter, der wahlweise zur Republik oder dem alten Sith-Imperium gehört. Dabei stehen euch jeweils 8 Klassen zur Verfügung, sowie jeweils 13 Völker, wobei viele davon hinter einer Paywall oder dem Abonnement versteckt sind.

Mit diesem Charakter macht ihr euch auf die Reise, um verschiedene Planeten zu entdecken, der Story zu folgen und im Endgame Raids, schwere Dungeons oder PvP zu erleben. Das Max-Level liegt seit 2019 bei Stufe 75.

SWTOR setzt dabei auf klassisches Tab-Targeting, weswegen ihr euren Feind fest anvisieren, aber nicht direkt mit den Fertigkeiten darauf zielen müsst. Es erinnert vom Kampfsystem und der Dynamik an World of Warcraft.

Das erwartet euch in SWTOR: SWTOR ist im Grunde ein klassisches Themepark-MMORPG und bietet euch:

Einen Level-Prozess mit Story-Inhalten und Haupt- und Nebenquests

Verschiedene Operations (Raids) und Flashpoints (Dungeons)

PvP-Arenen mit besonderen Modi wie dem Huttenball

NPC-Gefährten, die euch in Missionen als Nahkämpfer, Fernkämpfer oder Heiler unterstützen können

Verschiedene Berufe, bei denen die Gefährten für euch auf Rohstoffsuche gehen können

Ein 2014 eingeführtes Housing-System

Das Besondere an SWTOR ist jedoch der Aufbau der Quests. Diese sind vollvertont, meist mit Filmsequenzen versehen und bieten euch verschiedene Entscheidungen, die auch Einfluss auf den Verlauf der Quest nehmen können. Das führt zu einer unglaublich guten Atmosphäre, macht aber das Spielen in Gruppen zumindest in der Level-Phase etwas komplizierter, wenn man diese in Ruhe genießen möchte.

Die Ereignisse spielen dabei 3.600 Jahre vor den Filmen und etwa 300 Jahre nach dem Rollenspiel Knights of the Old Republic.

Unsere Kollegen von der GameStar haben SWTOR im Sommer 2019 in einem Video vorgestellt.

So finanziert sich das MMORPG: Das Grundspiel von SWTOR ist kostenlos und lässt sich bis Stufe 60 und mit allen zum Release vorhandenen Inhalten spielen. Zudem gibt es die ersten Erweiterungen „Rise of the Hutt Cartel“ und „Shadow of Revan“ kostenlos.

Allerdings gibt es einige Einschränkungen für kostenlose Spieler:

Ihr könnt nur 4 Charaktere pro Server haben

Die Zahl der Fertigkeitsleisten ist reduziert

Ihr seid im maximalen Besitz von Credits (der Ingame-Währung) eingeschränkt. Das Maximum liegt seit 2019 jedoch bei 1.000.000.

Einige dieser Einschränkungen lassen sich umgehen, indem ihr „bevorzugter Spieler“ werdet. Dazu müsst ihr nur irgendwann ein Abonnement besessen oder etwas im Ingame-Shop gekauft haben. Damit könnt ihr 12 Charaktere besitzen und erhaltet mehr Fertigkeitsleisten.

Der Ingame-Shop bietet euch die Möglichkeit für Echtgeld besondere Skins für die Ausrüstung zu erwerben, neue Völker freizuschalten und neue Dekorationen für das Housing zu bekommen.

Wer alle Erweiterungen und Inhalte spielen möchte, benötigt ein aktives Abonnement, das 12,99 Euro im Monat kostet. Damit erhaltet ihr zudem automatisch Zugriff auf alle spielbaren Völker.

Mit Onslaught wurden die Nautolaner ins Spiel gebracht. Das Volk benötigt jedoch ein Abo oder den Kauf im Ingame-Shop.

So steht es um SWTOR 2020

Das macht SWTOR gut: Wer 2020 mit SWTOR anfängt, hat auch als kostenloser Spieler viel zu tun. Euch erwarten viele Quests, eine spannende Geschichte und erste Dungeons und PvP.

Besonders die Interaktionen mit Gefährten und NPCs ist typisch BioWare und zählt auch heute noch zu den besten in einem MMORPG. Mit einigen könnt ihr sogar Romanzen eingehen.

Wer sich dann noch für eine kurze Zeit ein Abo zulegt, hat Zugriff auf viele Raids, neue Welten und weitere Geschichten.

Hier hat das Spiel Probleme: Das Gameplay und die Grafik sind etwas altbacken und nicht mehr zeitgemäß. Wer ein modernes und dynamisches MMORPG sucht, der wird hier leider enttäuscht. Zudem ist das Niveau der Quests etwas schwankend und der Ausrüstungs-Prozess ist klassischer und eintöniger Grind.

Ein weiterer Kritikpunkt liegt im Free2Play, das durch fehlendes Max-Level und einigen weiteren Einschränkungen die Spielerbasis separiert.

Pro Fantastische Star-Wars-Atmosphäre

Gut erzählte und vollvertonte Story

Originelle NPCs und Gefährten, mit denen sogar Romanzen möglich sind

Reichhaltiger Content, vor allem mit einem Abo

Gut für Solo-Spieler geeignet Contra Undynamisches Kampfsystem

Angestaubte Grafik

Die Story lässt sich schwer mit Freunden im Voice-Chat spielen

Das Free2Play-System ist noch immer etwas einschränkend, trotz Verbesserungen

So geht es mit SWTOR weiter: Im Februar erschien Patch 6.1 mit einem neuen Anwesen auf Alderaan. Patch 6.2 kommt voraussichtlich im Sommer. 2020 wird sich nach bisherigen Informationen jedoch vor allem darauf fokussiert, das MMORPG im Alltag besser zu machen und Systeme und das PvP anzupassen.

2021 wird The Old Republic 10 Jahre alt und es wäre gut möglich, dass dieses Jahr eher ein Übergangsjahr wird und größere Updates aufgespart werden.

Möglich wäre zudem, dass SWTOR bald seinen Release auf Steam feiert. Dazu wurden Hinweise in den Spieldateien gefunden.

Romanzen zwischen Charakteren in SWTOR kommen häufiger vor.

Für wen ist SWTOR interessant?

Star Wars: The Old Republic lohnt sich in erster Linie für Fans von guten Geschichten. Die Quests sind von den Storyteller-Experten von BioWare exzellent in Szene gesetzt und mit hochwertigen Sprechern vertont. Die Atmosphäre, die Story und die NPCs sind die großen Pluspunkte des MMORPGs.

Doch auch wer mit Star Wars nicht viel anfangen kann, aber ein klassisches MMORPG mit Tab-Targeting sucht, sollte dem Spiel eine Chance geben. Zudem zählt SWTOR zu den einsteigerfreundlichsten MMORPGs auf dem Markt und baut seine Komplexität erst nach und nach aus, was Neulinge nicht sofort überfordert.

Das Spiel richtet sich außerdem durch den Story-Fokus und die Spiel-Inhalte verstärkt an Solo-Spieler, die nur im PvP und in Raids und Dungeons mit anderen Spielern in Kontakt kommen möchten.