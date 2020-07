SWTOR: So gut kommt das MMORPG jetzt auf Steam an

Seit 21. Juli ist das MMORPG Star Wars: The Old Republic (SWTOR) auch über Steam spielbar. Das PC-Onlinerollenspiel kann auch auf Anhieb jede Menge Spieler begeistern.

Was ist SWTOR? Star Wars: The Old Republic (kurz SWTOR) erschien schon im Jahr 2011 für PC. Es versetzt euch in den Krieg des Sith-Imperiums gegen die Galaktische Republik, rund 3.000 Jahre vor den Kinofilmen zu Star Wars.

Ihr entscheidet euch, auf welcher Seite ihr stehen möchtet und könnt beispielsweise als Jedi-Ritter, Sith-Lord oder Kopfgeldjäger sowie Schmuggler viele Abenteuer erleben. SWTOR legt den Fokus auf das Erzählen von Geschichten, in denen ihr sogar Entscheidungen treffen könnt. Diese Entscheidungen bestimmen mit, wie sich euer Held entwickelt und wie NPCs auf euch reagieren. Die Story ist dabei sogar voll vertont.

Nun ist das Spiel nach einer entsprechenden Andeutung Anfang des Monats auf Steam gestartet.

Ihr könnt das MMORPG SWTOR jetzt auch über Steam spielen.

Ein guter Steam-Start

Wie verlief der Start auf Steam? Der Start auf Steam am Nachmittag des 21. Juli zog direkt das Interesse vieler Spieler auf sich. Laut SteamDB waren bisher zum Peak 25.508 Spieler online. Selbst jetzt sind es noch 23.755.

Auch die Bewertung der Spieler auf Steam kann sich sehen lassen. Diese liegt derzeit bei 88% und „sehr positiv“.

Was meinen die Spieler zu SWTOR auf Steam? Wir fassen ein paar Stimmen der Spieler auf Steam für euch zusammen.

Guard1aN RB schreibt: „Wenn ihr ein echtes Star-Wars-Spiel spielen wollt, dann ist dies das richtige für euch. Es gibt gute Geschichten: Schließt euch der hellen Seite an oder erfüllt euer Schicksal auf der dunklen Seite!“

PSYGo hält sich kurz: „Ein echtes Meisterwerk!“

Senfdeckel erklärt: „Ich habe das Spiel bestimmt schon über 500 Std. vor dem Steam-Release gespielt. Sehr langer Spielspaß und eine Menge Content. 9/10“

Janninator freut sich sehr: „Ich freue mich wirklich sehr über den Steam-Release. Meiner Meinung nach war er längst überfällig. Denn das bedeutet hoffentlich auch wieder mehr Spieler und somit auch hoffentlich wieder mehr neuen Content.“

SWTOR hat sehr positive Bewertungen auf Steam bekommen, auch, wenn man dem MMORPG sein Alter inzwischen ansieht.

Es gibt auch einige negative Stimmen, doch die meisten davon ärgern sich darüber, dass sie zum Launch nicht sofort auf die Server gekommen sind. Der Andrang war einfach zu groß. Allerdings verlief der Start auf Steam im Vergleich zu manch anderem Onlinespiel doch recht gut.

Allerdings hat SWTOR inzwischen schon knapp 9 Jahre auf dem Buckel, was man laut Julian San auch merkt: „Dieses Spiel ist für Normalsterbliche nur schwer zu genießen, da man SWTOR definitiv das Alter anmerkt. Es ist genau wie bei Herr der Ringe Online: hätte es nicht den Star Wars/HDR-Bezug oder einen modernen Nachfolger, würde man so ein Spiel nicht am Leben halten können.“

Habt ihr auch Lust darauf, das MMORPG SWTOR auf Steam zu spielen? Ihr könnt es kostenlos als Free2Play-Spiel mit optionalem Abo über Steam antesten. Es bietet jede Menge Content für Story-Liebhaber und Star-Wars-Fans und landete auf Platz 2 der besten Free2Play-MMORPGs bei MeinMMO.