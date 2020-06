Torchlight 3 erschien am Samstag, dem 13. Juni, überraschend im Early Access auf Steam. Doch wer sich voller Eifer in das Action-RPG stürzen wollte, wurde enttäuscht. Es kam zu vielen Problemen und Abstürzen. Das spiegeln auch die Reviews wider.

Wo liegen die Probleme? Torchlight 3 erschien als Multiplayer-Spiel auf Steam. Um das Action-RPG spielen zu können, müsst ihr also eine stabile Verbindung zu den Servern haben. Das erklärt sich damit, dass der Titel ursprünglich als MMO Torchlight Frontiers geplant war und ihr in den Städten noch immer auf andere Spieler trefft.

Doch genau diese Verbindung zu den Servern war über weite Strecken am Wochenende nicht möglich.

Zwar hieß es in einem offiziellen Beitrag vom 15. Juni, dass nun die Server stabil seien (via Steam), doch auch an diesem Tag wurden einige Reviews veröffentlicht, laut denen Torchlight 3 aktuell nicht spielbar sei.

Torchlight 3 wollte mit lustiger Grafik und verrückten Klassen wie dem Railmaster überzeugen.

Doch nicht nur die Server bereiten dem Action-RPG derzeit Probleme. Inhaltlich soll es unfertig sein und an ein Mobile Game erinnern. Einige Nutzer sind sich schon jetzt sicher, dass Torchlight 3 die Kurve nicht mehr kriegen wird.

Torchlight 3 wird auf Steam zerrissen

Wie negativ sind die Reviews? Zum aktuellen Stand, am 15. Juni um 16:20 Uhr, waren von den 2.002 abgegebenen Reviews 66% negativ, stellenweise sogar vernichtend.

Doch auch bei vielen der positiven Reviews schwingt ordentlich Kritik mit.

Anders als bei den negativen Bewertungen entschuldigen sie die Situation aber mit Early Access oder hoffen auf eine schnelle Ausbesserung, weil der Entwickler Echtra Games bereits gute Torchlight-Spiele abgeliefert hat.

Der Vorgänger Torchlight 2 erreichte in der Spitze immerhin 54.000 gleichzeitige Spieler auf Steam (via Steamcharts).

Was kritisieren die Reviews genau? Fast jeder Bereich des Spiels wird derzeit kritisiert. Die größten Kritikpunkte sind:

Das Kampfsystem, das vielen zu langsam ist.

Die Gebiete sollen zu simpel und linear aufgebaut sein.

Die Charakterentwicklung wird als einfallslos und nicht tief genug beschrieben.

Höhere Schwierigkeitsgrade sollen nur Einfluss auf Lebenspunkte und verursachten Schaden der Gegner nehmen. Neue Mechaniken oder anspruchsvolleres Verhalten gibt es anscheinend nicht.

Der Nutzer Degaron fasst seine Erfahrungen mit Torchlight 3 wie folgt zusammen:

Auch wenn sich das Spiel im Early Access befindet, so werden sich die Kernkonzepte des Spiels nicht ändern. Die Kampfanimationen sind schlecht, die Charaktere wirken fade. Das Spiel fühlt sich zu keinem Zeitpunkt so an, als könnte ich etwas bewirken. Wenn ich etwas schlage, dann fühlt es sich nicht so an, als würde ich etwas tun. Holt euch die Vorgänger, die haben das deutlich besser gemacht. Wie kann man das Spiel überhaupt als Torchlight 3 bezeichnen? Das einzige, was wirklich ähnlich ist, ist der Art-Style.

In Torchlight 3 könnt ihr ein Fort errichten und es anderen Spielern präsentieren. Doch das überzeugt im Early Access bisher nicht.

Auch die angekündigten Forts, in denen sich die Spieler ein eigenes Heim einrichten können, kommen nicht gut weg. So schreibt der Nutzer Al Budy auf Steam:

„Der Versuch, „Basebuilding“ zu ermöglichen, indem Spieler ein eigenes Fort ausstatten können, misslingt. Es läuft auf sinnbefreites Platzieren von Craftingstationen und kosmetischer Einrichtung auf einer kleinen Fläche hinaus.“

Er sieht in der aktuellen Version keine Chance für Torchlight 3, um gegen Spiele wie Path of Exile, Grim Dawn oder ein kommendes Diablo 4 zu bestehen.

Ist Torchlight 3 eigentlich nur ein kostenloses Mobile-Spiel?

Was spricht für ein Mobile-Game? In einigen Reviews wird angemerkt, dass sich Torchlight 3 eher wie ein kostenloses Mobile-Game spielt, als wie ein Buy2Titel für den PC.

Das machen Spieler wie RawcH an verschiedenen Punkten fest:

Große Buttons und das angepasste UI

Das eingeschränkte Sichtfeld (FoV)

Kürzere Level, die besser zu einer Mobile-Session passen

Der langsame Kampf, der möglicherweise mit einer geplanten Touch-Steuerung erklärt werden könnte

Ob Torchlight 3 tatsächlich noch aufs Smartphone kommt, ist derzeit nicht bekannt.

Path of Exile, ein direkter Konkurrent für Torchlight 3, hat hingegen eine Mobile-Version bereits angekündigt.