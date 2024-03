Ein völlig abgedrehter Konkurrent von Diablo kostet auf Steam gerade nur 3 Euro, ist 91 % positiv

Im aktuellen Steam Sale gibt es haufenweise starke Angebote. Eines der besten ist dabei vor allem interessant für Spieler, die gerade eine Alternative zu Diablo 4 suchen. Torchlight ist zwar schon etwas in die Tage gekommen, aber immer noch ein Top-Titel.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in Torchlight einen Helden, der die gleichnamige Stadt vor einer finsteren Macht retten soll. Das Spiel ist ein klassisches, isometrisches Action-RPG im Stil von Diablo und gilt als eine der besten Alternativen zu Blizzards Franchise.

Statt eines düsteres Gothic-Settings wie in Diablo, spielt ihr aber in einer Steampunk-Welt mit Automaten und anderen Maschinen. Torchlight macht vor allem sein bunter Comic-Stil aus.

Der erste Teil der Reihe ist von 2009, gilt aber immer noch als Höhepunkt. Auf Steam hat Torchlight eine Bewertung von 91 Prozent über alle Rezensionen hinweg und ist damit „sehr positiv.“

Hier bekommt ihr gerade Torchlight günstiger: Steam veranstaltet im Moment einen Spring Sale vom 14. bis zum 21. März 2024. In dieser Zeit erhaltet ihr alle Torchlight-Teile um 80 Prozent günstiger:

Während Torchlight 2 noch starke Bewertungen von über 90 Prozent hat, stürzt der dritte Teil der Reihe mit unter 50 Prozent bereits deutlich ab. Der erste Teil ist bei vielen Fans immer noch am beliebtesten.

Wenn ihr einen guten Mittelweg zwischen Preis, Bewertung und Alter haben wollt, greift zum zweiten Teil. Torchlight 2 erschien 2012, ist damit zwar ebenfalls schon älter, aber ziemlich genauso alt wie Diablo 3.

Wollt ihr lieber direkt das Original , gibt es übrigens auch Diablo 4 gerade 50 Prozent günstiger für 34,99 statt 69,99 € (via Steam).

Steam Sale im März bringt haufenweise Angebote

Ein weiteres Action-RPG, das ihr gerade deutlich günstiger bekommt, ist Tribes of Midgard – eigentlich ein Survival-Game mit Wikingern. In Tribes of Midgard baut ihr eine Siedlung auf und müsst sie verteidigen, bis der Fimbulwinter kommt, das Ende der Zeit.

Tribes of Midgard hat sich über die Jahre stark verbessert. Nach einem schwachen Start gab es ein komplettes Rework mit Bau-System und verbesserten Klassen, sodass ihr eine starke Mischung aus Survival und Hack’n’Slay bekommt.

Für alle, die mehr auf Grafik-Wunder stehen, sind zudem Rollenspiele wie Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption und Hogwarts Legacy im Angebot. Strategie-Fans können mit Civilization 6 für 5,99 € ein riesiges Schnäppchen schießen. Für Shooter-Spieler gibt es Rainbow Six Siege für gerade einmal 3,99 €. Ihr findet hier den gesamten Spring Sale auf Steam.

Wenn euch Torchlight ein wenig zu sehr in die Jahre gekommen ist oder euch das Setting nicht zu sehr zusagt, habt ihr mit Last Epoch einen neuen und aktuellen Titel, der sich mit Diablo 4 um die Spieler streitet. Last Epoch gilt als neuer, heißer Tipp unter ARPG-Spielern, wobei ihr das ganze Jahr über mit starken Inhalten versorgt werdet: 2024 ist das beste Jahr, wenn ihr Spiele wie Diablo liebt