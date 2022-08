Action-RPG verlor 97 % seiner Spieler auf Steam – Baut alles um und ist jetzt als Survival-Game zurück

Tribes of Midgard ist ein neues Survival-Koop-RPG, in dem ihr einen gefallenen Wikinger-Helden spielt. Ihr werdet von Walhalla zurück nach Midgard geschickt und...

Tribes of Midgard ist als eine Mischung aus Roguelite, Tower-Defense, Action-RPG und Survival gestartet. Der Survival-Part war zum Release jedoch wenig ausgeprägt, für viele Fans aber ein Grund für die Anschaffung. Mit dem neusten Update der Season 3: Inferno Saga ändert sich das – Tribes of Midgard zeigt „Survival 2.0“ im neusten Trailer.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to