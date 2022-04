Jeder mit PS Plus und genug Mut sollte sich im Mai einen Koop-Geheimtipp auf PS4 & PS5 ansehen

Die Spiele für PS Plus im Mai sind bekannt und darunter ist eine besondere Perle. Tribes of Midgard hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus etliche erfreuliche Stunden beschert. Erfahrt hier, was das Koop-ARPG bietet.

Was ist das für ein Geheimtipp? Tribes of Midgard erschien im August 2021 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Damals sah das Spiel in den Trailern eher nach einem Survival-MMO mit vielen Kampf-Mechaniken aus.

Zum Release spielte sich Tribes of Midgard dann aber ganz anders. Es gleicht nun mehr einem Roguelite-Action-RPG in isometrischer Perspektive. Ihr spielt dort einen Wikinger, der während der sich anbahnenden Götterdämmerung sein Dorf verteidigen soll.

Tribes of Midgard ist eines der Spiele für PS Plus im Mai 2022 und bietet sowohl Inhalte für Solo-Spieler als auch im Koop mit bis zu 10 Spielern.

Wikinger-Roguelite in zeitloser Comic-Grafik

So spielt sich Tribes of Midgard: Im Kern ist Tribes of Midgard ein Action-RPG. Ihr steuert euren Wikinger in isometrischer Perspektive und kämpft gegen Feinde. Sucht euch eine der 8 verfügbaren Klassen aus, levelt und sammelt Ressourcen und Seelen.

Damit baut ihr euch Rüstung, Werkzeuge und Waffen, um weitere Feinde in den verschiedenen Biomen jagen zu können. Der Ausbau des Dorfes muss dabei ebenfalls vorangetrieben werden: Verteidigungsanlagen, Upgrades für Handwerker und sogar Quests stehen zur Verfügung.

Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr im Story-Modus oder im endlosen Modus gegen die Gefahren der Welt antretet.

Was ist das Ziel? In jeder Season verfolgt ihr ein anderes Ziel, etwa den mythischen Fenriswolf oder die Midgardschlange zu bezwingen. Dazu müsst ihr Wege zu den Monstern finden und sie anschließend erlegen.

Dabei seid ihr unter Zeitdruck, denn ihr habt nur eine begrenzte Anzahl Tage. Regelmäßig werdet ihr angegriffen und müsst Feinde und sogar mächtige Boss-Riesen zurückschlagen. Die Angriffe werden immer stärker. Überrennen sie euer Dorf, müsst ihr von vorne anfangen.

Ja, einige der Bosse passen unter Umständen nicht einmal auf den Bildschirm …

Jeder Tod wird ebenfalls bestraft, indem ihr erst einmal eure Leiche bergen und eure Ausrüstung zurückholen müsst. Ein kleiner Fehler kann euch vor allem spät im Spiel die gesamte Runde kosten, wenn ihr ohnehin schon haufenweise Monster am Hals habt.

Fürs Überleben bekommt ihr dann jedoch Zugang zu neuen Inhalten und sogar neuen Klassen, aus denen ihr dann wählen könnt.

Wie steht es um das Spiel? Tribes of Midgard hat über die Monate viele Spieler eingebüßt. Ein großes Problem dürfte vor allem sein, dass Roguelites das klassische Indie-Genre sind und eher in Nischen fallen. Wer ein MMO wollte, wurde enttäuscht. Ich hatte damit weniger Probleme, denn Roguelites sind genau mein Ding:

Die Entwickler arbeiten jedoch bereits daran, das Spiel zu verbessern. Nachdem 97 % der Spieler auf Steam verschwunden waren, will Tribes of Midgard nun mehr wie das Survival-Game Valheim werden.

Weniger Zeitdruck, mehr Valheim in Zukunft

So geht es weiter: Mit einem der kommenden Updates will sich Tribes of Midgard vollkommen neu erfinden. Der Survival-Modus erinnert dann mehr an Valheim: Ihr bekommt mehr Bauteile und verteidigt vor allem eure eigene Basis, die ihr auch selbst aufbaut.

Ihr sollt keinen Zeitdruck mehr haben, sondern könnt mehr oder weniger in Ruhe erkunden, die Welt entdecken und eure eigenen Ziele verfolgen. Auch euren Charakter dürft ihr weiter leveln und so mehr Möglichkeiten entdecken, um euch zu verwirklichen.

Wann dieses Update jedoch erscheint, steht noch offen. Aktuell läuft die zweite Season, die Schlangensage. Diese startete bereits im Dezember 2021. Es liegt also nahe, dass Season 3 oder auch die neuen Inhalte schon bald vor der Tür stehen.

Wenn ihr PS Plus besitzt, solltet ihr Tribes of Midgard jedoch ab dem 03. Mai eine Chance geben. Auch, wenn das Spiel vielleicht etwas eigenwillig ist, gehört es allein vom Setting her zu jenen, die ich immer wieder gerne spiele:

