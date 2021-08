Die berühmten Nordmänner sind ein beliebtes Thema in allen möglichen Medien und auch das Gaming erlebt gerade einen Wikinger-Hype. MeinMMO stellt euch die 5 besten Multiplayer-Games auf Steam vor, in denen ihr Wikinger spielen könnt.

Was sind das für Spiele? Wir haben uns angeschaut, welche Spiele aktuell mit dem Wikinger-Motiv spielen und sich lohnen. Dabei haben wir vor allem darauf geachtet, dass ihr die Games im Multiplayer zocken könnt.

Sämtliche hier vorgestellten Spiele sind für den PC auf Steam verfügbar und teilweise auch für andere Plattformen erhältlich. Ihr findet dabei Vertreter verschiedener Genres.

So haben wir ausgesucht: Die Liste ist eine persönliche Auswahl des Autors basierend auf dessen Erfahrung mit den Spielen und dem Thema Wikinger. Außerdem war wichtig, wie gut die Bewertungen sind und wie stark der Multiplayer-Aspekt ausgeprägt ist.

Für die Bewertungen haben wir jeweils die Spieler-Reviews auf Steam herangezogen. Die Spielerzahlen stammen von der Analyse-Seite steamcharts (via steamcharts.com). Außerdem spielt der vollkommen ernstgemeinte Bart-Faktor eine große Rolle, welcher anzeigt, wie “bärtig” das jeweilige Spiel im Vergleich ist.

Über den Autor: Benedict ist seit mittlerweile fast vier Jahren bei MeinMMO als Autor und Redakteur tätig und hier vor allem für den Bereich Survival zuständig. Zu seinen meistgespielten, modernen Survival-Titeln zählen Fallout 76 und Conan Exiles, in die er zusammen um die 600 Stunden gesteckt haben dürfte.



Abseits vom Gaming interessiert er sich enorm für die Kultur, Geschichte und vor allem die Mythologie der berühmten Wikinger. Wann immer möglich, spielt er in einem Spiel einen Nordmann-Archetypen. Benedict ist seit vielen Jahren überzeugter Ásatrú – übersetzt “asentreu”, der Glaube an die alten, nordischen Götter. Mit den “Asen” hat er sich viel und intensiv auseinandergesetzt, auch im Studium.

Tribes of Midgard

Entwickler: Norsfell | Release: 27. Juli 2021 | Genre: Roguelite | Kürzliche Bewertung auf Steam: 73 % bei 4.418 Stimmen | Durchschnittliche Spielerzahl (Juli 2021): 17.706 | Shop: Tribes of Midgard auf Steam

Was ist Tribes of Midgard? In Tribes of Midgard spielt ihr einen gefallenen Wikinger (Einherjer), der verhindern soll, dass Ragnarök eintritt, die Götterdämmerung. Dazu sollt ihr euren Setzling des Weltenbaums Yggdrasil beschützen.

In einer Mischung aus Survival-Game, Action-RPG und Tower-Defense sammelt ihr Ressourcen, um euer Dorf aufzubauen oder eure Ausrüstung zu verbessern. Im Saga-Modus sollt ihr den riesigen Wolf Fenrir besiegen, ehe die endlose Nacht eintritt, der Fimbulwinter. Im Überlebens-Modus spielt ihr so lange gegen schwerer werdende Angriffe, wie es geht.

Das macht Tribes of Midgard so gut:

8 verschiedene Klassen, von denen ihr jedoch 6 erst freispielen müsst

jede Runde ist neu und anders, die Map wird jedes Mal neu generiert

im Koop lassen sich Aufgaben verteilen, um so koordiniert zu gewinnen

regelmäßig greifen Riesen die Welt an – eine der größten Gefahren des Spiels

Wie ist der Multiplayer in Tribes of Midgard? Ihr spielt Tribes of Midgard in Sessions und fangt dabei immer wieder von vorne an. Gespielt wird entweder alleine oder mit einem “Stamm” aus bis zu 10 Spielern. Ihr könnt also mit bis zu 9 Freunden gemeinsam zocken.

Da ihr ohnehin jedes Mal neu anfangt, könnt ihr auch Neulinge leicht ins Spiel bringen. Veteranen haben lediglich einige Vorteile beim Start durch besondere Start-Ausrüstung und mehr Klassen. PvP gibt es nicht.

Bart-Faktor: Gandalf der Graue. Rauschig und groß, aber auch irgendwie noch etwas ungestutzt und braucht Pflege.

For Honor

Entwickler: Ubisoft | Release: 17. Februar 2017 | Genre: Kampfspiel | Kürzliche Bewertung auf Steam: 78 % bei 1.313 Stimmen | Durchschnittliche Spielerzahl (Juli 2021): 3.656 | Shop: For Honor auf Steam

Was ist For Honor? In For Honor treten Samurai, Wikinger, Ritter und die neuen Wu Lin in Schlachten gegeneinander an. Ihr spielt dabei einen Helden der jeweiligen Fraktion und tretet gegen andere Spieler oder KI-Gegner an.

In verschiedenen Spielmodi spielt ihr entweder einen 1-gegen-1-Kampf, tretet mit drei Mitspielern gegen ein anderes Vierer-Team an oder erobert wichtige Orte, um einen Punktesieg zu erlangen. Eure Helden sind dabei bestimmte Klassen mit besonderem Einsatzgebiet – bei den Wikingern gibt es:

Raider – Allrounder mit großer Axt

Warlords – schwere Tanks mit Schwert und Schild

Berserker – schnelle, wendige Kämpfer mit 2 Äxten

Valkyrie – geschickte Kriegerinnen mit Speer und Schild

Highlander – ein Hybrid mit einem großen Anderthalbhänder

Shaman – trickreiche Krieger, ähnlich wendig wie Berserker aber mit Fokus auf Debuffs

Jormungandr – zerstörerische Krieger mit einem schweren Zweihandhammer

Das macht For Honor so gut:

aktives Kampfsystem mit detailreichen Angriffen und aktiver Verteidigung

schnelle Runden eignen sich auch für Spieler mit wenig Zeit

abwechslungsreiche Klassen mit jeweils eigenen Movesets

das „Rache“-System, mit dem ihr kurzzeitig nahezu unbesiegbar werdet

realistische Grafik und detailreiche Hinrichtungen und viel Blut

freispielbare Kosmetika, um die Helden persönlicher zu gestalten

Ausrüstungs-System

Wie ist der Multiplayer in For Honor? For Honor ist ein PvP-Spiel und der Multiplayer zielt darauf ab, dass ihr euch mit anderen Spielern messt. Alternativ könnt ihr die meisten Modi auch zusammen mit Freunden im Koop gegen die KI spielen – was teilweise echt herausfordernd sein kann.

Bart-Faktor: Ragnar Lodbrok. Ein stattliches Stück, das über Jahre hinweg offenbar gut gepflegt und perfektioniert wurde. Samurai und Ritter stören den Blutrausch vielleicht etwas, aber ein echter Berserker kann da ja leicht Abhilfe schaffen …