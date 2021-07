Alles, was ihr zu Tribes of Midgard wissen müsst, dem großen Wikinger-Survival-MMO

Das Survival-MMO Tribes of Midgard bringt euch die volle Dröhnung an Wikinger-Content. Alles, was ihr zum Release, Preis, den Klassen, Bossen, dem Gameplay, Plattformen, Systemanforderungen und vielem mehr wissen wollt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist Tribes of Midgard eigentlich? Tribes of Midgard ist ein neues Survival-Koop-MMO, in dem ihr einen gefallenen Wikinger-Helden spielt, den ihr nach euren Wünschen anpassen könnt. Ihr werdet von Walhalla zurück nach Midgard geschickt, um die drohende Apokalypse Ragnarök zu verhindern.

Dazu kämpft ihr gegen Feinde aus der nordischen Mythologie, darunter Riesen, Trolle und Schwarzalben. Dabei erwartet euch ein actionreiches Gameplay aus der ISO-Perspektive sowie Survival-Mechanismen, wie Kälte. Außerdem kommen jede Nacht grausige Monster, die euer Dorf und den Yggdrasil-Setzling darin zerstören wollen. Um sie abzuwehren, müsst ihr besonders starke Mauern bauen und auf der Hut sein.

Tribes of Midgard bietet euch:

Welt-Events, die in verschiedenen Seasons auftreten und besondere Herausforderungen versprechen

Coop-Action mit bis zu 10 Spielern

Survival-Elemente wie Basis-Bau, Crafting und Kälte

Epische Boss-Raids gegen Riesen

Diverse Klassen mit Skills und Attributen, die besonders gut im Team harmonieren

Upgrade-system mit Runen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Release und Kauf von Tribes of Midgard

Wann erscheint Tribes of Midgard? Tribes of Midgard erscheint am 27. Juli 2021. Für welche Plattformen erscheint Tribes of Midgard? Tribes of Midgard gibt es für den PC via Steam, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5. Wird Tribes of Midgard Crossplay haben? Zum Thema Crossplay haben sich die Entwickler bisher nicht geäußert. Es wird aber nicht explizit ausgeschlossen. Wo kann ich vorbestellen? Ihr könnt Tribes of Midgard schon vor dem Release auf Steam (via Steam) oder dem PlayStation-Store (via PS-Store) vorbestellen. Welche Editionen gibt es? Es werden zwei Editionen angeboten: die Standard-Edition für 19,99 Euro enthält das Spiel, die

Deluxe-Version für 29,99 Euro bietet zusätzlich Lunar Valkyrie-Cosmetics sowie zwei putzige Katzen-Pets.

Die Systemanforderungen von Tribes of Midgard

Das muss euer PC stemmen können:

Minimum

Prozessor – Intel Quad Core i5-2300 oder AMD FX-6300

Grafikkarte – Nvidia GeForce GTX 560 (1GB) oder AMD Radeon HD 7770 (1GB)

Arbeitsspeicher – 8 GB DDR 3 RAM

Speichermedium – 8 GB

Betriebssystem – Windows 7 64-Bit

Empfohlen

Prozessor – Intel Quad Core i5-2300 oder AMD FX-6300

Grafikkarte – Nvidia GeForce GTX 780 Ti/970 (High Settings) und 1070 (Ultra Settings) oder AMD R9 290/AMD RX480 (High Settings)

Arbeitsspeicher – 8 GB DDR 4 RAM

Speichermedium – 8 GB

Betriebssystem – Windows 10 64-Bit

Welche Inhalte bietet Tribes of Midgard?

So läuft das Gameplay: Tribes of Midgard hat zwei Spielmodi, den Story-basierten Saga-Modus und den regulären Survival-Modus. Im Saga-Modus habt ihr bestimmte Quests, die ihr in einer einzelnen Session zusammen mit Freunden angeht. Hier gibt’s auch exklusive Beute, die jede Saison wechselt.

Der Survival-Modus wiederum ist eine Art Sandbox-MMO-Modus, in dem man zusammen mit Freunden ein Dorf baut, die Welt erkundet und Angriffe von Monstern und Riesen abwehrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sind die Klassen in Tribes of Midgard: Insgesamt bietet euch das Spiel acht Klassen, von denen aber erst nur zwei spielbar sind. Die restlichen sechs Klassen müsst ihr freispielen, indem ihr euch als würdig erweist.

Eure Klassen haben bestimmte Skills und Einsatzgebiete: Warden etwa sind hilfreiche Crafter und Guardians gute Tanks. Außerdem könnt ihr eure Klasse weiter mit Ausrüstung und speziellen Runen aufmotzen. Die Runen erlauben ziemlich verrückte Kombinationen, so gibt es eine Rune, die euch Boni gibt, wenn ihr nackt seid.

Diese Riesen erwarten euch als Bosse: Besondere Highlights jeder Runde in Tribes of Midgard sind die epischen Kämpfe gegen Reisen. Die marschieren gemütlich von Jötunheim aus auf euer kleines Dörfchen. Dort wollen sie alles zu Klump hauen und den kleinen Yggdrasil-Setzling ausrupfen.

Die Riesen packt ihr nur als gut eingespieltes Team, das sich gut vorbereitet und die richtigen Waffen und Runen für den Bosskampf bereit hält. Welche Riesen euch anfangs erwarten und wie man gegen sie kämpft, erfahrt ihr hier.