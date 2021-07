Im Wikinger-MMO Tribes of Midgard hauen Riesen euer Dorf kaputt – Diese 4 kennen wir schon

Das kommende Wikinger-Game Tribes of Midgard lässt euch gegen mächtige Riesen antreten. Die Kolosse kommen regelmäßig in euer Dorf, wo sie alles zu Klump hauen. Bisher sind vier der Giganten bekannt. Außerdem erklären die Entwickler, wie man sie idealerweise umhaut.

Was hat es mit den Riesen auf sich? Im kommenden Survival-MMO Tribes of Midgard sind Riesen besondere Bossgegner. Diese urgewaltigen Wesen sind jeweils einem Element zugeordnet und den weiten Weg aus dem unwirtlichen Jötunheim gekommen, um euer Dorf zu zertreten und euren wertvollen Yggdrasil-Setzling auszurupfen.

In unregelmäßigen Abständen schaut also solch ein Riesenvieh bei euch vorbei und dann gilt es, gut vorbereitet zu sein. Gegenüber der Seite GamesRadar verriet Creative Director Julian Maroda, welche Reisen kommen, und wie man sie bekämpft (via GamesRadar.com).

So sei es vonnöten, die Karte rechtzeitig zu erkunden und sich die Zeit zu nehmen, besondere Waffen für den Kampf gegen die Reisen zu schmieden. Denn mit normalen Waffen habe man kaum eine Chance.

Das sind die vier Riesen, die wir bisher kennen

Die folgenden vier Riesen können euch alle im Spiel begegnen. Achtet darauf, welchem Element sie zugeordnet sind und schaut, dass ihr die passenden Waffen und Runen habt, um sie zu schlagen. Genauere Details zu den Riesen findet ihr in den jeweiligen Absätzen. Die Videoclips stammen von GamesRadar (via GamesRadar.com).

Geirröðr – Der Eisriese

Wer ist das? Dieser Riese sieht aus, als wenn eine ordentliche Portion des Meeres plötzlich gefroren und zu einem Riesen geworden wäre. Sein Name deutet so viel wie „der, der die Speere rot färbt“. Sogar ein unglückliches Langschiff steckt noch in seinem Leib. In den alten Sagas kommt dieser Riese ebenfalls vor. Er wird bezeichnenderweise von Thor mit einem glühenden Brocken Metall erschlagen.

Was kann Geirröðr? Der Eisriese ist langsam, haut aber hart zu. Wo er zuschlägt, schießen spitze Eiszapfen aus dem Boden, passt also auf. Auf Distanz wirft der Reise gigantische Eisbrocken.

Was hilft gegen ihn? Wie schon der Gott Thor richtig bemerkte, helfen Hitze und Feuer gut gegen den Riesen. Packt daher Waffen mit Feuerschaden und ähnlichen Effekten gegen ihn ein. Achtet auch darauf, wo der Reise hinhaut, damit ihr nicht von den Eiszapfen durchbohrt werdet.

Angrboða – Riesin der Dunkelheit

Wer ist das? Diese Riesin ist die Geliebte von Loki und die Mutter seiner monströsen Kinder Fenrir, Hel und Jörmugandr. Sie ist als große Zauberin bekannt. Ihr Name bedeutet „Kummerbereitende“ und das scheint wohl Programm zu sein, denn wenn sie auftaucht, bringt sie Dunkelheit und grässliche Monster aus dem Totenreich ihrer Tochter.

Was kann Angrboða? Wie schon erwähnt ist es um diese Riesin immer dunkel. Daher kommen auch die Hel-Dinge stets mit ihr. Diese Viecher erscheinen sonst jede Nacht und kommen hier als zusätzliche Adds zur Boss-Gegnerin. Ihr müsst den magischen Angriffen der Riesin ausweichen und dabei zig Monster bekämpfen.

Was hilft gegen sie? Das Element des Blitzes hilft sehr gut gegen diesen Gegner. Nutzt also entsprechende Waffen und Effekte. Außerdem könnt ihr euch die Dunkelheit zu Nutzen machen und im Umkreis von Angrboða Ressourcen farmen, die nur Nachts erscheinen.

Hálogi – Der Feuerriese

Wer ist das? Dieser Feuerriese ist im Grunde die Personifikation von Feuer. Sein Name bedeutet „Hochflamme“ und er ist in den Sagas einer der Gegner, gegen die Thor und Loki im Heim von Útgarða-Loki antreten müssen. In der Mythologie hat Hálogi den Gott Loki bereits in einem Fress-Wettbewerb geschlagen. Doch auch in einem regulären Kampf ist dieser gigantische Feuerriese mit seinem gewaltigen Schwert eine echte Gefahr.

Was kann der eigentlich? Hálogi ist eine Urgewalt im Nahkampf. Er schädigt durch seine flammende Aura alle Spieler im Nahkampf. Mit seinem Schwert hat er eine große Reichweite und wenn er die Klinge in den Boden rammt, geht alles darum in Flammen auf. Außerdem kann er wie ein Flammenwerfer Feuer speien.

Was hilft gegen ihn? Gegen Hálogi ist es wichtig, dass ihr auf Distanz bleibt oder zumindest schnell Heilung bekommt, wenn ihr unbedingt an ihn ran müsst. Ebenso wichtig: Packt das Element Eis auf eure Waffen, um bei Hálogi mehr Schaden zu verursachen.

Járnsaxa – Die Donnerriesin

Wer ist das? Diese Riesin erscheint als große (aber nicht gigantische) Frau bei eurem Dorf und beginnt, mit ihrem Speer alles zu zerlegen. Wenn ihr sie angreift, wird sie irgendwann zu einem riesigen Wirbelsturm. Járnsaxa (der Name bedeutet schlicht „Eisenmesser“) ist in den Sagas nur wenig bekannt, aber sie soll die Mutter von Thors mächtigen Sohn Magni sein und daher die Rivalin seiner eigentlichen Frau Sif.

Was kann die eigentlich? Járnsaxa kann mit ihrem Speer Blitzschläge austeilen und ist allgemein recht flink für eine Riesin. Außerdem kann sie Kugelblitze schleudern. Ihr seid also auch in der Distanz nicht sicher vor ihr.

Noch schlimmer wird es, wenn Járnsaxa nur noch die Hälfte ihrer HP hat oder bei eurem Dorf ankommt. Dann wird sie zu einem riesigen Sturmtitanen und ungleich gefährlicher. Fangt sie also in der Wildnis ab, wenn ihr nicht wollt, das euer Dorf als Kollateralschaden draufgeht.

Was hilft gegen sie? Die flinke Járnsaxa solltet ihr weitab eures Dorfes mit Waffen der Dunkelheit angreifen. Diese verursachen zusätzlichen Schaden. Achtet auch darauf, stets in Bewegung zu sein, denn Járnsaxa ist sehr flink und wird euch kaum lange am Leben lassen, wenn ihr nur herumsteht.

So viel zu den Riesen in Tribes of Midgard. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die 8 Klassen im Wikinger-MMO spielen, dann schaut hier rein.