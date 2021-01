7 einzigartige MMOs und Multiplayer-Spiele, die keine echte Alternative haben

Kennt ihr das? Ihr zockt ein Spiel und sucht nach einer Alternative, findet aber nichts, was dem auch nur nahe kommt? MeinMMO stellt euch sieben solcher MMOs und Multiplayer-Games vor, die absolut einzigartig sind in dem, was sie tun und bieten.

Was sind das für Spiele? In unserer Liste findet ihr sieben Spiele, die Mechaniken und Gameplay haben, das es so kein zweites Mal gibt. Es geht dabei nicht nur um ein kleines Detail, das sie von Konkurrenten unterscheidet, sondern um absolut unterschiedliche Ansätze.

Jedes dieser Spiele bedient ein ganz besonderes Bedürfnis, das sich nur schwer bis gar nicht durch andere Spiele befriedigen lässt. Dabei geht es nicht darum, dass es einfach nur das „beste“ in seinem Genre und damit „alternativlos“ ist, sondern um tatsächliche Alleinstellungsmerkmale.

Die Liste umfasst sieben beliebte MMOs und Multiplayer-Spiele, ist aber weder abgeschlossen noch geordnet. Es handelt sich also nicht um ein Ranking, sondern um eine Übersicht an Spielen, die unserer Ansicht nach absolut einzigartig sind.

EVE Online

Was ist das für ein Spiel? Das Weltraum-MMO EVE Online ist bereits seit 2003 auf dem Markt und hat sich seitdem gehalten. Dabei handelt es sich um eine Sandbox im All, in der Spieler tun und lassen können, was sie wollen.

Was macht es so besonders? Eines der größten Features des Spiels sind die Schiffe, die sich Spieler selbst bauen und anpassen oder kaufen können. Mit verschiedenen Kategorien können sie entscheiden, ob sie einen wendigen kleinen Jäger, einen großen Frachter oder gleich ein riesiges Schlachtschiff steuern wollen.

Viele Spieler sind zu großen Gemeinschaften zusammengeschlossen, den Allianzen, die sich regelmäßig riesige Schlachten liefern, für die EVE bekannt ist. Da jedes Schiff einen Gegenwert hat, gehen hier häufig tausende Euro in die Brüche. Die Entwickler mischen sich dabei nicht ein, auch wenn eine der neusten Schlachten durch Server-Fehler entschieden wurde.

Eine weitere Faszination an EVE Online ist die freie Wirtschaft. Die Spieler selbst steuern den Markt über Angebot und Nachfrage, wobei sich teilweise regelrechte Monopole bilden können.

Ein Video über die Erkundung in EVE.

Zudem ist die Welt von EVE einfach riesig. Die Galaxie bietet unzählige Planeten und einige Spieler genießen es, alles zu erkunden. Einer von ihnen brauchte stolze 10 Jahre, um die gesamte Galaxie zu erforschen.

Welche Spiele kommen EVE am nächsten? Ein Sandbox-Spiel in dem Ausmaß wie EVE gibt es kein zweites Mal. Wer generell auf Weltraum und Sci-Fi-Optik steht, der könnte auch gefallen finden an so etwas wie:

Star Wars: The Old Republic

Star Trek Online

Elite Dangerous

Für Fans vom Sandbox-Gameplay bieten sich Minecraft oder ArcheAge an, jedoch haben beide keinen annähernd so stark ausgeprägten Wirtschafts-Aspekt wie EVE. Eine richtige Alternative gibt es also nicht.

Escape from Tarkov

Was ist das für ein Spiel? Escape from Tarkov mischt Survival mit Militär-Simulationen und einem Hauch von S.T.A.L.K.E.R. Ihr durchstreift immer wieder Gebiete, um sie nach nützlichen Vorräten, Waffen und Gegenständen abzusuchen und trefft dabei auf feindliche Spieler und NPCs, die euch die Beute abnehmen wollen.

Ein Gameplay-Trailer von Escape from Tarkov.

Was macht es so besonders? Das Gameplay von EFT spricht in etwa die gleichen Bedürfnisse an, die schon das beliebte Battle-Royale-Genre erkundet. Ihr startet immer wieder neu in eine Runde, versucht, das Beste draus zu machen und dann wieder zu entkommen. Es gibt nur keinen Kreis, der das Gebiet immer kleiner macht.

Damit reizt EFT zugleich mit dem Drang zu überleben, der Survival-Games eigen ist. Denn beim Tod geht alles verloren, insofern ihr keine teure Versicherung abschließt. Escape from Tarkov sorgt so in jeder Runde für einen enormen Nervenkitzel.

Dabei ist der Einstieg richtig hart und Fehler werden nicht verziehen. Ein falscher Schritt und alles kann verloren gehen – ein gewisser Nervenkitzel, der so von keinem anderen Spiel geboten wird. Mit der Beute lässt sich etwa der eigene Unterschlupf ausbauen.

Das ist einer der Gründe, der die (bleibenden) Spieler so sehr fesselt. Der Ehrgeiz, das erreichte auch zu erhalten und zu erweitern, hält viele am Spielen und lockt immer wieder Spieler als auch Zuschauer auf Twitch an.

Welche Spiele kommen EFT am nächsten? Escape from Tarkov ist am ehesten mit dem Survival-Genre verwandt, auch wenn es sich außer dem Reiz des Überlebens wenig mit den Vertretern dieser Gattung teilt.

Eine mögliche Alternative ist damit das Survival-MMO Rust, das sich aktuell großer Beliebtheit erfreut. Rust verspricht einen ähnlichen Nervenkitzel, weil einem jederzeit alles genommen werden kann. So wirklich erreicht aber selbst Rust nicht das, was EFT zu bieten hat.

GTA Online

Was ist das für ein Spiel? GTA Online ist der Multiplayer-Modus von GTA 5, dem neusten Ableger der beliebten Reihe um Ganoven und Kleinverbrecher. Ihr spielt darin mit mehreren Spielern zusammen in der Welt von GTA, erledigt kleinere (illegale) Aufträge oder raubt große Banken und Co. aus. Die Welt wird dabei stetig mit kostenlosen DLCs erweitert.

Einer der neusten Heists: Cayo Perico.

Was macht es so besonders? GTA Online verknüpft die beliebte Story aus den Singleplayer-Modi von GTA mit einem Mehrspieler-Erlebnis, in dem Spieler ihre eigene Wohnung und sogar ihre eigene Firma haben können. Das reicht von Büros mit einem Posten als CEO bis hin zu Biker-Gangs, die mit Koks, Gras und Falschgeld handeln.

Die Begeisterung macht aus, eben diese große Welt zusammen mit Freunden und Fremden zu erkunden, gemeinsam Unfug anzustellen oder einmal auf der anderen Seite des Gesetzes zu stehen. Eine Erfahrung, wie sie sonst kaum in Spielen möglich ist.

Zudem ist seit einiger Zeit das Rollenspiel in GTA Online äußerst beliebt. Spieler schlüpfen dabei in die verschiedensten Rollen, vom Hausmeister über den Drogendealer bis hin zum Firmenleiter, um gemeinsam ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Welche Spiele kommen GTA Online am nächsten? Vom reinen Aufbau der Welt und der Verknüpfung von Single- und Multiplayer kommt GTA Online vermutlich Red Dead Online am nächsten, der Multiplayer von Red Dead Redemption 2.

Beide Spiele sind von Rockstar und für ihre erstklassige Singleplayer-Kampagne bekannt. Auch in RDO spielt ihr zusammen mit anderen Spielern, allerdings im wilden Westen und nicht in der Moderne.

Alternativ lässt euch Payday ebenfalls in die Rollen von Verbrechern schlüpfen, die mit geplanten Überfällen ans schnelle Geld wollen. Payday ist allerdings deutlich strategischer und legt den Fokus rein auf Raubzüge, nicht auf das Miteinander in der großen Welt. Ihr wählt hier die Aufträge aus dem Menü aus und bewegt euch nicht frei in der Stadt zu den Planungen und Überfällen.