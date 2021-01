EVE Online: Space-Weltkrieg wird nicht von Spielern, sondern von Server-Fehler entschieden

Am 2. Januar startete die bisher größte Schlacht im Weltraum-MMORPG EVE Online statt. Doch über den Sieg entscheiden nicht die Spieler, sondern die Server.

Was war das für eine Schlacht? Die beiden riesigen Flotten der Fraktionen von PAPI und Imperium trafen nach der bisher größten Schlacht an Neujahr am 2. Januar erneut im Rahmen des World War Bee 2 in der Schlacht von M2 aufeinander.

Es sollten über 12.000 Spieler daran teilnehmen, was den bisherigen Rekord im Spiel um das Doppelte geschlagen hätte. Allerdings gab es ein großes Problem: Die Server hielten nicht stand.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So sehen die Schlachten im World War Bee 2 aus.

Ein Krieg, der von der EVE Onlines Technik abhängt

Was genau passierte? Während der Schlacht wurden die Flotten der beiden Partien im Grunde halbiert. Ein Teil wartet seitdem außerhalb des Schlachtfelds auf Befehle, der andere Teil ist im Kampf gefangen – und ist es aufgrund der überlasteten Server eigentlich immer noch. Die Spieler können diese mehr als 330-Titan-Klasse-Schiffe nicht mehr kommandieren und sind ausgeloggt, dennoch existieren die Schiffe unsichtbar auf dem Schlachtfeld.

Loggen sich die Spieler wieder ein, werden sie wohl sofort zerstört, was den wartenden Spielern außerhalb der Schlacht die Möglichkeit, eröffnet, einzugreifen. Beide Parteien müssen extrem aufpassen, denn ein unachtsamer Moment kann die Entscheidung bringen. Die Situation wird als „Hellcamp“ bezeichnet.

Was ist das Problem? EVE Online lockt besonders durch den World War Bee 2 sehr viele Spieler an – und das ist ein Problem für die Server. CCP Games wirbt zwar mit Massenschlachten, doch finden diese wie jetzt statt, streikt die Technik.

Alle Spieler zusammengenommen waren an diesem Tag etwa 35.000 online. Etwa 35 % dieser Spieler befanden sich in nur drei Systemen und haben versucht, sich diesem Kampf anzuschließen. […] Das sind also über 12.000 Spieler, die versuchten, in ein einziges System zu gelangen. Jessica Kenyon, Community-Developer bei CCP Games

Wie reagierten die Entwickler? CCP Games steht hier vor einem massiven Problem, das nicht so schnell gelöst werden kann.

Wir müssen unsere Server und unsere Software weiter verbessern, um in der Lage zu sein, weiteres Wachstum zu ermöglichen. Wir dürfen uns auch nicht selbst belügen, dass es Dinge gibt, die das schnell beheben können. Bergur Finnbogason, Creative Director

EVE Online hat ein großes Problem

Das Problem ist, dass CCP Games die Architetkur des Spiels stark verändern muss und diese Änderungen werden Jahre brauchen, bis sie ins Spiel kommen. Denn EVE Online läuft auf einem 18-Jahre alten Code, der mehrere Kerne moderner CPUs nicht wirklich nutzen kann.

Das bedeutet, dass der aktuell stattfindende World War Bee 2 nicht durch die taktischen Fähigkeiten der Spieler beider verfeindeter Parteien entscheiden wird, sondern durch den Server von EVE Online. Und genau das ärgert Alexander „The Mittani“ Gianturco, Anführer der Partei The Imperium. Laut ihm hätte der World War Bee 2 zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht gestartet werden dürfen, da einfach klar war, dass die Server dies nicht aushalten würden.

Der Anführer von PAPI sieht die Schuld allerdings bei CCP Games:

Als der Krieg begann, habe ich meinen Jungs gesagt, dass er enden wird, wenn entweder [Mittanis Fraktion] oder PAPI zusammenbricht – oder eben die Server. Die Server sind zuerst zusammengebrochen.



Die Zukunft des Krieges hängt davon ab, dass CCP in der Lage ist, ein verlässliches Spielfeld und die Bedingungen zum Kämpfen zu garantieren, andernfalls werden [diese groß angelegten Kriege] stagnieren, weil Koalitionen einfach wachsen können, bis sie ‚too big to fail‘ sind. Mit anderen Worten, bis zu einer Größe, bei der es den Server kaputt macht, wenn man genug Leute zusammenbringt, um einen Feind zu besiegen, bevor der Kampf überhaupt stattfinden kann. Gobbins, Leiter von PAPI

Der Krieg geht also weiter, doch wer am Ende siegt, wird wohl vom Server des Weltraum-MMORPGs EVE Online entschieden.

Das Blutbad von B-R5RB war im Übrigen zuvor die größte Schlacht in EVE Online.