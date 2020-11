EVE Online ist auch für seine außergewöhnlichen Rekorde bekannt. So wurde erst kürzlich ein neuer Weltrekord aufgestellt , in dem sich 8.825 Spieler eine epische Schlacht lieferten.

Was zeigt diese Aktion? Es ist möglich, Spieler von Onlinegames dazu zu bringen, einen Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu leisten, und zwar, indem man das Sammeln von Daten über das Coronavirus in ein Minispiel verpackt.

So kämpfen Spieler von EVE Online nicht nur in Kriegen gegeneinander, sondern zudem gegen das Coronavirus.

Was wurde dadurch erreicht? Die Spieler konnten bisher rund 47 Millionen dieser Minispiel-Aufgaben lösen, was den Wissenschaftlern rund 36 Jahre an Kategorisierung von Zellen eingebracht hat. Das heißt, regulär hätten Wissenschaftler 36 Jahre gebraucht, um diese Daten mit einer herkömmlichen Methode zu sammeln.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 3 = 11

Insert

You are going to send email to