Im Spiel dreht sich viel darum, gemeinsam Aufträge zu planen oder an großen Kriegen teilzunehmen. Man kann zwar auch alleine Spaß haben, verpasst aber die einzigartigen Momente des Spiels. Etwa diesen hier: Fieser Space-Tyrann überlebt „3 Millionen $“-Weltkrieg in EVE Online, schwört Rache

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spielerrekord? Das neue Update konnte am Wochenende so viele Weltraum-Abenteurer wie lange nicht auf den Tranquility-Server-Cluster von EVE Online locken. Auf Tranquility läuft die Live-Instanz des Weltraum-MMORPGs, in der sich die globale Community (bis auf China) bewegt.

Looter-Shooter The First Descendant gibt im Trailer sein Release-Datum bekannt

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Was ist das für eine Erweiterung? Das Equinox-Update ist am 11. Juni 2024 für Eve Online erschienen und hatte die nachfolgenden Highlight-Features im Gepäck:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to