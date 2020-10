Ihr möchtet mehr über den aktuellen Krieg in EVE Online erfahren? Dann lest unser Interview mit dem EVE-Online-Spieler Pandoralica .

EVE Online ist kein unbeschriebenes Blatt in Sachen riesige Konflikte in einem Spiel. Jedes Mal, wenn eine große Schlacht ausbricht oder unsere Community für eine Sache zusammenkommt, ist das immer etwas, das man gesehen haben sollte.

Welche Verluste bedeutete die Schlacht? Es wurden 6.746 Schiffe und der Keepstar vernichtet. Der Verlust in Ressource n beläuft sich auf 1,443 Billionen ISK, was umgerechnet rund 16.000 Euro sind.

Darum gab es sogar noch einen zweiten Rekord: Während der Schlacht waren sogar mal 6.557 Spieler gleichzeitig online und am Kampf beteiligt. Auch dies stellt einen neuen Rekord dar. Der vorherige Rekord bei der Schlacht „Siege of 9-4RP2“ belief sich 2018 auf 6.142 gleichzeitige Spieler.

Der bisherige Rekord für eine Massenschlacht in EVE Online lag bei 7.548 Spielern während der Schlacht „Bloodbath of B-R5RB“ aus dem Jahr 2014.

Was ist das für ein Rekord? Der Kampf mit dem Titel „Fury at FWST-8“ hat sich im Krieg World War Bee 2 zu einer Massenschlacht von gigantischen Ausmaßen entwickelt – selbst für EVE Online. Wie auch bereits auf der Website des Guinnes Buch der Rekorde zu lesen ist, nahmen an dieser Auseinandersetzung 8.825 Spieler teil.

