Spieler betrügt mächtige Allianz im MMORPG EVE, bei der er 10 Jahre war: „Ich habe ihm vertraut“

Das sagt der Allianz-Leite r: Der Leiter der Allianz versteht bis jetzt nicht, was da genau passiert ist. Er sagt, er verdächtigte Jay überhaupt nicht, habe sich noch am Tages des Raubes mit ihm unterhalten. Der habe nie durchblicken lassen, dass er unzufrieden sei oder irgendein Problem hätte.

Jump Clones sind Klone in EVE Online, die auf Stationen, Strukturen oder Capital Ships platziert werden können. Sie erlauben es Spielern, zu ihnen zu wechseln, ohne physisch an den Ort reisen zu müssen. Jump Clones sind daher von hoher strategischer Bedeutung, damit Spieler einer Allianz rasch reagieren können.

Das war der Betrug: Ohne irgendwelche Anzeichen, dass was nicht in Ordnung wäre, nutzte Jay seine neue Macht und entfernte den „Jump Clone Service“ von einer Goonswarm-Struktur.

Er kam neulich zu EVE zurück und ich gab ihm die Direktoren-Rolle, weil ich ihm vertraue. Ich würde sagen, er ist die Person, der ich in EVE am meisten vertraue.

