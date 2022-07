Der knallharte Space-Tyrann im MMORPG EVE Online schmeißt alles hin: „Bin doch nicht der Sündenbock der Galaxie“

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Wie wird das diskutiert? Viele Leute auf reddit können kaum fassen, dass mit „The Mittani“ so ein zentrales Element von EVE Online geht. Es gibt aber auch Spieler, welche „Goonswarm“ kritisch sehen und hoffen, dass sich mit dem Abgang von The Mittani etwas ändert

Bei PCGamer glaubt man, der Abgang von The Mittani könnte auch eine Art Kulturwechsel bedeuten: Denn die alte Garde vom Imperium stammt noch aus der Zeit des Forums „Something Awful“, als man hart und ungefiltert miteinander sprach. Diese Gruppe soll mittlerweile in der viel größeren Organisation „The Imperium“ isoliert sein.

Ein zentraler Vorwurf gegen The Mittani ist es, dass ein hochrangiges Mitglied des Imperiums zu ihm kam und über einen Offizier des Imperiums sprechen wollte, der aus dem Forum „Something Awful“ gebannt worden war, weil er angeblich in Kinderpornographie verwickelt sei.

Was sind diese Anschuldigungen, von denen er spricht? Wie die Seite PC Gamer schreibt, sind eine Vielzahl von komplexen Anschuldigungen gegen The Mittani im Umlauf. Im Wesentlichen gehe es um seinen Führungs-Stil, der auf Konfrontation setzt und Dinge als nichtig abtut.

In 1 Stunde alles verloren, was er in 14 Jahren EVE Online aufgebaut hat

Er sei stolz darauf, was er in 12 Jahren geleistet hat. So habe man das „größte und interessanteste Weltall-Imperium in der Geschichte des Internets erschaffen“ und „den ganzen Rest des Spiels im größten Krieg des Internets besiegt.“

„Mein Volk, ich fürchte, dass die schiere Menge an Schmutz, die durch die Galaxie in meine Richtung geschleudert wird, zu viel ist, um sie persönlich auszuhalten. Meine Scheidung, der Verlust meines Hundes und die schreckliche Zahl von Lügen und Falschheiten, die aufeinander gestapelt werden, hat dazu geführt, dass ich einfach zu radioaktiv geworden bin, um den Goonswarm weiter zu leiten, ohne dass meine Präsenz ein ständiger Negativ-Punkt für den ganzen Stamm ist.

Das sagt TheMittani jetzt: In einem langen Post im Goonfleet-Forum hat sich The Mittani jetzt offiziell von seiner Rolle als CEO und Chef der verschiedenen Organisationen zurückgezogen.

