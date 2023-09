EVE Online: Weltraum-MMORPG auf Steam erfüllt Fans einen jahrelangen Wunsch – Lässt euch endlich für die Bösen spielen

Havoc heißt die neue Erweiterung der wohl bekanntesten Weltraum-Sandbox EVE Online und sie erscheint schon im November. Das verkündete der Entwickler auf dem Fanfest zum 20-jährigen Bestehen des MMORPGs. In etwa genauso lange wünschen sich Fans auch schon das Feature, welches Havoc mitbringt.

Was ist Havoc? Auf dem EVE-Fanfest 2022 hatten die Entwickler angekündigt, wieder vermehrt auf Erweiterungen für neuen Content zu setzen. Seitdem erschienen die beiden Addons Uprising und Virdian, die sowohl in ihren Mechaniken, als auch in ihrer Story aufeinander aufbauen.

Havoc wird die dritte Erweiterung im Bunde, die dieses Schema fortsetzen soll. Sie erscheint bereits am 14. November und setzt klare Schwerpunkte. Diese versprechen, mehr Macht für die Spieler, stärkere Organisationen, grundlegende Veränderungen in den Fraktionskriegen und Piraten.

Des Weiteren werden neue Spieler besser in das Game hineingeführt, es gibt zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen und neue Schiffe für die Piloten von EVE Online.

Den Trailer zur neuen Erweiterung fügen wir euch hier ein, sobald er online ist.

EVE Online bekommt neue Erweiterung Havoc – Das steckt drin

Wie funktioniert das mit den Piraten? Praktisch seit dem Anbeginn von EVE gab es Spieler, die sich mit den Weltraum-Piraten, einer NPC-Fraktion im Spiel, verbünden wollten. Einige haben das auch bereits getan, hatten davon jedoch nichts und wurden teilweise sogar von ihren NPC-Freunden abgeschossen.

Mit Havoc soll jedoch genau das möglich sein. Man kann sich mit der Piraten-Fraktion im Spiel verbünden und infolgedessen für sie arbeiten. Erledigt ihr das, werdet ihr nicht nur beste Kumpels mit den fiesen Weltraumräubern, sondern erhaltet auch Loyalitätspunkte, die ihr dann in entsprechenden Shops wieder ausgeben könnt.

Unter anderem für die insgesamt 5 neuen Schiffe, die mit Havoc ins Spiel kommen. Darunter 2 Battle-Cruiser, 2 Destroyer, von denen zwei bereits nächste Woche ins Spiel starten, und der langersehnte Angel Titan.

Dabei soll es sich um eines der stärksten Schiffe im Spiel handeln. Laut den Entwicklern benötigen die Fans 3 bis 4 Wochen, um ein einziges Exemplar des neuen Titans zu bauen. Dafür soll ihre Kraft gewaltig sein.

Wie verändert sich der Krieg? Spieler, die sich mit Piraten verbünden, nehmen auch ganz konkret Einfluss, auf die Fraktionskriege in EVE Online. Und zwar auf das Frontlines-Prinzip. In diesem „Modus“ kämpfen zwei Fraktionen gegeneinander und es bilden sich Front, Kommando- und Sichere-Zonen. Als Pirat könnt ihr eine Frontbasis errichten, und dann in Gebiete beider teilnehmender Fraktionen einfallen.

Das fügt dem System einen zusätzlichen Layer hinzu und sollte für ordentlich Chaos sorgen sowie die aktuell gebildeten Frontlinien etwas aufbrechen.

Was gibt es sonst für Änderungen? Neben den bereits beschriebenen Dingen erwarten euch sinnvolle Quality-of-Life-Anpassungen. Darunter gehört auch die Funktion für Corps, remote zu reparieren und Schilde wiederherzustellen. Dabei handelt es sich ebenfalls um etwas, was sich Spieler bereits lange wünschen.

Auch sinnvolle Optionen wie ein Auto-Payment für laufenden Verträge sollen mit Havoc ins Spiel kommen. Die Erweiterung fokussiert sich also darauf, den Spielern mehr Macht zu verleihen und ihnen die nötigen Werkzeuge dafür an die Hand zu geben.

Was haltet ihr von dem Addon? Wolltet ihr sowieso schon immer mal auf der bösen Seite sein? Oder hätte es das für euch persönlich nicht gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Ebenfalls auf dem Fanfest angekündigt wurde EVE Vanguard, ein First-Person-Shooter, der für und in EVE Online läuft.