Neuer Shooter in Unreal-Engine 5 spielt in einem der größten Sci-Fi-MMORPGs auf Steam – Startet Tests im Dezember

Auf dem Fanfest 2023 stellten die Entwickler von EVE Online ihr neuestes Projekt EVE Vanguard genauer vor. Dabei handelt es sich, wie bereits letztes Jahr verraten, um einen First-Person-Shooter. In dem steckt jedoch mehr, als anfangs vermutet, denn er ist vollkommen kompatibel mit EVE selbst.

Was ist Vanguard? Ein Shooter in und für EVE Online, so beschrieben die Entwickler ihre Kreation jedenfalls. Es handelt sich dabei um das FPS-Projekt von CCP London, das bereits auf dem Fanfest 2022 grob vorgestellt wurde.

Das Spiel legt einen großen Wert auf eine authentische Umgebung und möchte „mehr sein, als ein normaler Shooter im EVE-Gewand“. So die Entwickler auf dem Fanfest. Die Kernfeatures von EVE Vanguard sehen wie folgt aus:

Standalone Shooter, der jedoch fest mit EVE Online verbunden ist. Spieleraktionen in beiden der Games haben Einfluss auf Ressourcen, Wirtschaft, Kriege und mehr im jeweils anderen Spiel.

Ihr sollt jedoch trotzdem keine Nachteile haben, wenn ihr nur Vanguard und nicht EVE Online spielen möchtet.

Im Spiel selbst seid ihr als Fußsoldat auf einem Planeten mit mehreren Spielern und NPCs unterwegs. Dort erhaltet ihr verschiedene Missionen und könnt Loot aufsammeln. Sterbt ihr, ist euer Charakter mitsamt Loot und Ausrüstung verloren, euer „Geist“ lebt aber im nächsten Klonsoldat weiter, es ist also eine Art Extraction-Shooter.

Vanguard setzt auf die Unreal Engine 5 und wird mit vorerst einer handgestalteten Karte starten, die um ein Schiffswrack auf einem Planeten herum angesetzt ist. Wenn die Verknüpfung mit EVE Online weiter fortschreitet, könnten hier auch Spielerschiffe ihr letztes Ende finden, nachdem sie im Weltraum von EVE abgeschossen wurden.

Später ist es denkbar, dass die Soldaten von Vanguard direkte Befehle und Missionen von Spielern und Corps in EVE Online erhalten. Spieler von EVE Online können sich das Modul abgetrennt von dem Rest, ähnlich wie die Wurmlöcher, vorstellen.

Start bereits im Dezember, für ausgewählte Spieler

Wann könnt ihr Vanguard ausprobieren? Schon im Dezember starten erste Tests, die auch bereits mit dem MMORPG EVE Online verbunden sein sollen. Vanguard startet also nicht erst einzeln und wird dann eingebunden, sondern soll ab dem ersten Tag verknüpft sein.

Mitmachen kann bei dem Test dann jeder Spieler, der über ein aktives Omega-Abo verfügt. Das ist die größere Variante des optionalen Abos von EVE Online. Es handelt sich dabei jedoch nur um einen zeitlich begrenzten Test.

Wann der finale Launch sein soll oder eine offene Beta stattfindet, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch Details, wie Match-Länge und Anzahl der Spieler ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwähnt worden.

Erste Screenshots von EVE Vanguard:

Der vierte Versuch eines EVE-Shooters

Es gab bereits Shooter in New Eden: EVE Vanguard ist jedoch nicht der erste Versuch von CCP einen Shooter ins eigene Universum zu bringen. Neben dem eingestellten Projekt NOVA, das noch vor dem geplanten Release im Jahre 2020 eingestellt wurde, gab es noch zwei weitere Anläufe.

2013 starteten CCP den Shooter Dust 514. Auch er sollte Einflüsse aus EVE Online mitbringen, aber eigenständig funktionieren. Der Titel erschien Free2Play auf der PS3, wurde jedoch nur drei Jahre später, 2016, wieder eingestellt.

Innerhalb von diesem Zeitraum, nämlich auf dem EVE Fanfest 2014, kündigten die Entwickler mit Project Legion einen weiteren Shooter an, der aber ebenfalls in der Versenkung verschwand.

Nachdem Project NOVA 2020 endgültig eingestellt wurde, kündigten die Entwickler bereits an, mit dem Grundgerüst an einem neuen Shooter zu arbeiten. Ob es sich dabei um Vanguard handelte, ist aber nicht klar. Die Entwickler betonen allerdings, dass man aus den Fehlern gelernt hätte und endlich in der Lage sei, das Spie zu machen, das man immer machen wollte.

