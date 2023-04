EVE Online: Absurder Plan eines Spielers wird zum größten Raub der Geschichte des MMORPGs – Dieb erbeutet über 20.000 €

Das MMORPG EVE Online ist bekannt für grandiose Geschichten und ein Universum, das massiv von seinen Spielern beeinflusst werden kann. Einer hat nun einen absolut absurden Plan durchgezogen und somit ein unvorstellbares Vermögen erbeutet. Wir von MeinMMO fassen die Situation zusammen.

Was genau wurde geklaut? Der reddit-Nutzer Flam_Hill hat auf der Plattform seinen genial absurden Plan “Operation dein ist mein” im Detail vorgestellt. Er schaffte es, einer der größten Allianzen im Spiel unglaublich viel Geld abzuknöpfen und beweist das im Thread mit entsprechenden Screenshots.

Insgesamt hat er der “Pandemic Horde Corporation” Währung, Schiffe und Material im Wert von 2.230 Trillionen ISK geklaut, die Ingame-Währung von EVE. Diese kann man zwar nicht eins zu eins in echtes Geld umtauschen, man kann damit aber Plex kaufen, die “Echtgeld-Währung” des MMORPGs.

Wie kommt der Geldwert zustande? 2.230 Trillionen ISK entsprechen 446.190 Plex, welche wiederum einen Gegenwert von unglaublichen 20.420 Euro haben. Um diese Summe hat sich der Dieb Flam_Hill und ein nicht namentlich genannter Komplize bereichert.

Gemeinsam haben sie den, laut der Website PCGamer, größten Raub in der Geschichte von EVE Online über die Bühne gebracht. Aber wie haben sie das angestellt? Die Geschichte ist so unglaublich wie die Summe selbst.

Die letzte Erweiterung Uprising sah bereits im Trailer richtig gut aus:

Keine epische Schlacht, sondern Aktien bringen den Sieg

Wie funktionieren Aktien in EVE? Der Überfall auf die Allianz fand ebenso nerdig statt, wie die neue Integration von Excel in das Weltraum-MMORPG vermuten lässt. Um zu verstehen, was dort passiert ist, muss man jedoch begreifen, wie “Gilden” in EVE funktionieren. Die sind dort nämlich Firmen bzw. Corporations und können als solche auch Aktien verteilen, um Mitgliedern zu ermöglichen, an der Gruppe mitzuverdienen.

Mitglieder der jeweiligen Corp, mit mehr als 5 % Anteil der Aktien, dürfen dann Abstimmungen starten, um Regeln in der Gruppe zu etablieren oder zu ändern. Wichtig ist auch, dass beide dieser Kriterien unabhängig voneinander erfüllt sein müssen. Ein Spieler kann also auch mehr als 5 % der Aktien halten, damit aber nicht viel anfangen, solange er kein Mitglied der Corporation ist.

Wie viele Aktien es von einer Corp gibt, wie diese verteilt und mehr, wird bei der Erstellung der Firma festgelegt. Dort kann man jedoch einige Fehler machen, die unter anderem den Raub möglich machten. Diese Fehler machte der Gründer der “Event Horizon Expeditionaries”, eine Corp, die Mitglied der Pandemic-Horde-Allianz ist und Ziel des Angriffs wurde.

Wie fing der Raub an? Der Spieler kaufte schlichtweg 1.000 Aktien der Corp, die angegriffen werden sollte. Dann fing er, gemeinsam mit seinem Komplizen, an, die Mitglieder der Firma für lange Zeit einfach nur zu beobachten.

Sie sammelten Informationen darüber, wann und wie lange, welche Mitglieder der Gilde aktiv waren. Vor allem auch darüber, wo die Corp wichtige Standpunkte und teure Assets hatte. Dabei fiel ihnen auf, dass der Chef der Gruppe nicht allzu aktiv ist, was den Plan letztlich einleitete.

Die Explosion einer Sonne zerstörte hunderte Schiffe, der Raub jedoch kostete kein einziges Schiff

Neuer CEO entkräftet bisherige Inhaber – Weil keiner die Abstimmung bemerkt

Was haben die Räuber gemacht? Beide erstellten sich frische und neue Accounts, mit “sauberem Namen und wenig Geschichte”. Mit diesen Accounts levelten sie den Skill Corporation Management auf Level 1, eine Fähigkeit, die man sonst eigentlich eher übersieht und nur selten braucht.

Anschließend stellten sie eine Anfrage, der Event Horizon Expeditionaries beizutreten. Nach einigen Sicherheitschecks und viel Wartezeit, die der Inaktivität der Machthaber geschuldet war, haben sie es tatsächlich geschafft, der Corp als neue Mitglieder beizutreten.

Von seinem Hauptaccount aus transferierte der Dieb nun die 1.000 Aktien der Gilde auf seinen neuen Account, der Mitglied der Corp war. Damit waren dann plötzlich und größtenteils unbemerkt beide Voraussetzungen erfüllt, um eine entscheidende Abstimmung in der Corporation zu starten.

Abstimmung geht unter, Dieb wird neuer CEO: Nachdem die Diebe bereits lange die Aktivitäten der Gilde beobachtet hatten, wählten sie den perfekten Zeitpunkt, um eine neue Abstimmung zu starten. Diese sollte den frischen Account des Räubers zum neuen Chef der Corporation machen.

Er und sein Komplize stimmten für ja. Nun hieß es bangen und abwarten, denn die Abstimmung bleibt 72 Stunden lang online und benötigt mindestens 50 % “Ja”-Stimmen. Immerhin waren sie nur zu zweit in der 299-Mitglieder-starken Corp.

Doch tatsächlich ging ihr Plan auf und keiner der anderen Mitglieder bemerkte die Abstimmung. Mit nur 2 Votes, und beiden für “ja”, wurde der Dieb zum neuen CEO der Corp. Daraufhin feuerte und entmachtete er als Erstes alle bisherigen Leiter und machte sich alsbald daran, alle Konten, Schiffe und Materialien der Corp zu plündern.

So machten sich die beiden Diebe, ohne auch nur einen Kampf oder ein einziges zerstörtes Schiff, am 30. März 2023 mit 2.230 Trillionen ISK aus dem Staub.

Community reagiert skeptisch und beeindruckt

Was sagen die Fans dazu? Nachdem Flam_Hill seine Story auf reddit geteilt hatte, sammelten sich schnell viele Leute in dem Thread, die die absurde Story kommentierten. Einer der größten Punkte, der die Leute skeptisch macht, ist der, wie Flam_Hill ursprünglich an 1.000 Aktien der Gilde kam, ein ungewöhnlich hoher Wert.

Abseits davon ist die Geschichte aber durchaus möglich und plausibel und für den Thread-Ersteller, als auch für viele Kommentierende, genau das, was EVE so großartig macht. Woher er die Aktien tatsächlich bekommen hat, stellt viele jedoch vor ein Problem.

Während einige Fans der Meinung sind, dass der Gründer der Corp beim Erstellen Fehler gemacht haben muss, haben andere Leute eine starke Gegentheorie.

Diese besagt, dass der Dieb selbst theoretisch der ursprüngliche Gründer der Corp sein müsste, der die Gruppe dann verlassen hat. Das würde erklären, warum er noch so viele Aktien der Gilde übrig hatte und vergleichsweise einfach einen zweiten Account in der Corp einsetzen konnte. Geäußert hat sich Flam_Hill zu der Theorie bisher aber noch nicht.

Was haltet ihr von der Geschichte? Habt ihr schonmal etwas Ähnliches in einem MMORPG erlebt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

