EVE Online: Firma hinter Kult-MMOPRG kündigt neues AAA-Spiel an – Spieler rufen sofort Krieg aus, schlagen zurück

Allgemein ist die Stimmung: Statt 40 Millionen $ für ein Spiel zu verbrennen, das keiner will, solle man das Geld doch lieber in EVE stecken.

CCP gab nur wenige Infos heraus, wie das Spiel werden würde. Sprach aber davon, dass die 25 Jahre Design-Erfahrung zusammen mit der Blockchain sicher was ganz Tolles ergeben. Spieler würden so „ermächtigt“ werden und würden „selbst Dinge besitzen.“ Das habe alles ganz viel Potenzial.

In jedem Fall ist CCP seit Jahren dran, weitere Spiele neben dem 20 Jahre alten EVE Online zu entwickeln, um die Firma irgendwie zu erweitern, nachdem EVE Online nun doch in die Jahre kommt und das Studio eher schrumpft.

Die isländischen Entwickler hinter EVE Online , CCP, wurden vor 5 Jahren vom koreanischen Studio Pearl Abyss gekauft. Seitdem hat man in Reykjavik manchmal seltsame Anwandlungen. Jetzt kündigte das Studio mit „Project Awakening“ ein neues AAA-Spiel an, das die kontroverse Blockchain-Technik nutzen soll. Die Community will davon gar nichts wissen und wirft die Propaganda-Maschinerie an.

