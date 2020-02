CCP Games, der Entwickler von EVE Online, hat bekannt gegeben, dass die Arbeiten am MMO-Shooter Project Nova offiziell eingestellt wurden. Die Grundlage des Spiels soll jedoch genutzt werden, um einen neuen Shooter zu kreieren.

Was ist passiert? Auf der Eve Vegas 2018 präsentierten die Entwickler ihr neues Spiel Project Nova. Dabei handelte es sich um einen First-Person-Shooter im Universum von EVE Online.

Project Nova sollte die Geschichte aus dem vorherigen Shooter Dust 514 vertiefen, der bereits im Mai 2016 eingestellt wurde. Doch so weit kam es nie. Ursprünglich war eine Alpha für November 2018 angesetzt, doch CCP Games kam dem zuvor und gab bekannt, dass Project Nova erstmal auf Eis gelegt würde.

Am 18. Februar gab der Head of PR, Georg Kellion, im reddit bekannt, dass Project Nova komplett eingestellt wurde. Stattdessen würden die Ideen und Inhalte des Spiels genutzt, um einen neuen Shooter zu kreieren.

Erste Bilder zu Project Nova noch vor der Alpha

Project Nova war zu austauschbar

Woran scheiterte Project Nova? CCP Games gab bereits 2018 bekannt, dass das Feedback der ersten Tester nicht zufriedenstellend war:

Viele beklagten sich damals, dass Project Nova ein generischer Shooter á la Call of Duty sei, ohne echte Alleinstellungsmerkmale.

Es fehlten zudem Überschneidungen mit den Weltraum-Erlebnissen aus EVE Online und Dust 514, die Spieler eigentlich erwartet hatten.

Das waren anscheinend keine guten Voraussetzungen, um den Shooter weiterzuentwickeln.

Was passiert nun mit Project Nova? Wie Kellion berichtet werde das Grundkonzept genutzt, um daraus ein Spiel zu machen, das deutlich besser als Project Nova werden soll. Vieles soll weiterentwickelt werden und über das hinaus gehen, was bei dem MMO-Shooter ursprünglich geplant war.

Darum würde das neue Spiel auch nicht mehr Project Nova heißen, sondern einen neuen Namen bekommen. Dieser soll aber erstmal nicht verraten werden.

Daran arbeite zudem nicht mehr das Team aus Reykjavik, sondern das Studio in London. Außerdem wird CCP Games von nun an vorsichtiger über Neuerungen und Konzepte sprechen, als es bisher der Fall war. In der Geschichte der Firma gab es bereits einige Spiele, die es nicht bis zum Release geschafft haben.

Kämpfe im Shooter Project Nova.

Project Nova war nicht der erste Fehlschlag

Wie laufen die Spiele von CCP? Während EVE Online nach über 16 Jahre noch ein großer Erfolg ist, lief es für die anderen Spiele von CCP Games nicht so gut.

Neben Dust 514 scheiterte auch schon ein anderer Shooter, nämlich Project Legion. Dies wurde 2014 auf einem EVE-Fanfest vorgestellt, verschwand danach jedoch in der Versenkung. Auf World of Darkness Online, ein geplantes MMORPG, das von 2006 bis 2014 entwickelt wurde, ist nie erschienen.

Spannend wird nun, was aus dem nächsten Shooter des Studios wird. Aufpassen müssen sie jedoch auf Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Seit September 2018 gehört CCP dem koreanischen Studio Pearl Abyss. Die entwickeln mit Plan 8 gerade einen eigenen Shooter: