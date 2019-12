So möchte sich Plan 8 von anderen MMO-Shootern abheben

Zum MMO-Shooter Plan 8 wurden neue Details und Screenshots veröffentlicht. Im Fokus stehen die Exosuits und die offene Welt, mit denen sich das Spiel von anderen Shootern abheben möchte.

Was ist Plan 8? Plan 8 wird als ein Next-Generation-Shooter beschrieben. Er soll über die bisherigen Konventionen von MMO-Shootern hinaus gehen und besonderes Gameplay im Zusammenhang mit den Exosuits bringen.

Im Fokus steht außerdem die Geschichte in einer postapokalyptischen Welt, in die Aliens eingefallen sind.

Entwickelt wird Plan 8 von Pearl Abyss, die vor allem für Black Desert bekannt sind. An ihrer Seite arbeitet Minh Le, einer der beiden Erfinder von „Counter Strike“.

Was ist das Besondere an Plan 8? Das Spiel möchte sich mit einer Open-World, vielen MMO-Elementen und den Exosuits von anderen Games des Genres abheben.

Nach eigener Aussage profitieren die Entwickler dabei von den Erfahrungen, die sie mit Black Desert gemacht haben. Verantwortlich für den MMO-Shooter ist passend dazu der ehemalige Enviroment Art Director von BDO, Seungki Lee.

Während die Entwickler bisher kaum Details zur offenen Welt und zu den MMO-Elementen veröffentlicht haben, gab es nun jedoch neue Infos zu den Exosuits.

Exosuits verleihen Spieler Superkräfte

Was sind Exosuits? Exosuits sind der elementare Bestandteil von Plan 8. Dabei handelt es sich um mechanische Erweiterungen des Körpers, die an den Armen, Beinen oder auf dem Rücken getragen werden können.

Jeder Exosuit bietet andere Funktionen, darunter:

Das Laufen an der Wand entlang.

Übermäßige Kräfte in den Armen, um Türen zu zerstören oder besonders gut zu klettern.

Die Fähigkeit zu fliegen.

Die Kontrolle über einen Schwarm Mini-Roboter.

Was macht die Exosuits so besonders? In Plan 8 sollen die Exosuits ausgetauscht und weiterentwickelt werden können. Darüber verbessert sich also auch euer Charakter.

Zudem Kontern bestimmte Exosuits andere Versionen, sodass sie auch strategische Elemente beinhalten.

Volle Freiheit bei den Schusswaffen?

Was spielt neben den Exosuits eine Rolle? Neben den Exosuits spielen auch die Schusswaffen in Plan 8 eine wichtige Rolle. Dabei gibt es unterschiedliche Waffen-Arten, aber auch die Möglichkeit diese aufzuwerten und zu modifizieren.

Dabei sollen die Aufwertungen und Modifizierungen nicht der „standardisierten Form“ folgen. Stattdessen sollen die Spieler ihrer Kreativität freien lauf lassen und die Waffen nach eigenen Wünschen gestalten.

Was dies konkret für das Gameplay beutetet, wissen wir bisher nicht.

Release auf PC und Konsolen

Wann erscheint Plan 8? Bisher gibt es noch kein Release-Datum für den MMO-Shooter. Er wurde von Pearl Abyss zusammen mit Crimson Desert und DokeV auf der G-Star angekündigt.

Genau wie die anderen beiden Spiele soll Plan 8 noch 2020 eine erste Beta bekommen. Außerdem ist ein Release für PC und Konsolen geplant.

Weitere Infos zum Shooter findet ihr hier: