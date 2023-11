MMORPG-Spieler betrügt seine Freunde nach 10 Jahren, raubt sie schamlos aus: Sogar Entwickler fragen, warum?

Im MMORPG EVE Online fand letzte Woche der wohl größte Raubzug in der 20-jährigen Geschichte des Online-Rollenspiels statt. Ein Spieler raubte seine Allianz, in der er 10 Jahre war, schamlos aus. Er stahl ein Vermögen und zerstörte wertvolle Klone. Sogar die Entwickler von EVE wollen gerade nur wissen: „Warum?“

Das war der Raub bei EVE Online in Kürze: Wir haben auf MeinMMO am 16.11. über den Raubzug berichtet:

Der Spieler Jay Amazingness kam nach einer Pause zu seiner Allianz Goonswarm zurück und weil er mit dem Leiter befreundet war und mit ihm privat Kontakt hatte, gab ihm der Leiter seine Machtposition zurück. Der Leite sagte, er vertraue Jay Amazingness mehr als jedem anderen in EVE Online

Doch der Spieler nutzte das in ihn gesetzte Vertrauen aus und betrog seine Allianz: Er räumte denen die Kassen leer, stahl alles, was nicht niet- und nagelfest war. Zudem sabotierte er die Station und verdammte mehr als 52.000 strategisch wichtige Jump Clones zum Tod.

Nur eine Server-Downtime konnte das Schlimmste verhindern und 70 % der zur Zerstörung markierten Klone retten, aber der Spieler war mit einem riesigen Vermögen getürmt und hatte sich den Feinden seiner Allianz angeschlossen, der Pandemic Legion. Der Leiter von Goonswarm, sein Freund, war fassungslos und verstand nicht, warum er so betrogen wurde. Es habe keinerlei Anzeichen geben, dass der Spieler unzufrieden war und so einen Verrat plante

Der Raubzug fand unmittelbar im Zusammenhang mit der neuen Erweiterung “Havoc” statt:

Verräter feiert seinen Raubzug

Das weiß man jetzt: Mittlerweile hat Jay Amazingness, der Räuber, ein Video auf YouTube von seinem Raubzug veröffentlicht und es wird deutlich, dass er dort Beute im Wert von Milliarden an ISK gemacht hat, unter anderem stahl er tatsächlich wertvolle Blaupausen.

Die genaue Beute war nach dem Raub unbekannt geblieben. Denn Goonswarm hatte ein Interesse daran, den Raub herunterzuspielen, um nicht schwach und angreifbar dazustehen. Aber das Video zeigt jetzt, dass die Allianz einen beachtlichen Rückschlag erlitten und viele Ressourcen auf einen Schlag verloren hat.

Mittlerweile ist auch klar, dass der Diebstahl kein „Einzeltäter“ war, sondern der Coup tatsächlich mit dem Wissen von Pandemic Legion eingefädelt wurde, den Feinden von Goonswarm.

Verräter hatte schon seit langem Freunde in der Gegner-Allianz, wollte beitreten

Das sagt die Gegenseite: Von der Panemic Legion heißt es, Jay habe schon lange Freunde in der Allianz gehabt und man habe den Coup gegen die Feinde von Goonswarm bereits Monate lang vorbereitet. Als sich dann herausstellte, dass Jay gerne der Pandemic Legion beitreten wollte, habe man überlegt, wie man das machen könnte. Wie weit die Pandemic Legion in den Raubzug verwickelt war, wollte man aber nicht enthüllen.

Man feixt bei Pandemic Legion auch ein bisschen: So sagt einer deren Leiter, man habe ein wertvolles Schiff, einen Titan, an Goonswarm zurückverkauft, wie mmorpg.com berichtet.

Pandemic Legion hatten sogar die Nerven, ein Support-Ticket an die Entwickler CCP zu schreiben, die sollten doch bitte rückwirkend alle 52.000 Klone noch vernichten. Denn deren Vernichtung sei ja nur durch die Server-Downtime gestoppt worden. Aber CCP lehnte das ab.

Eine Server-Downtime sei halt eine Gegebenheit in EVE Online, mit der man klarkommen müsse. Das sei schon immer so gewesen, hieß es von den Entwicklern.

So reagieren die Entwickler: Sogar die Entwickler, CCP, selbst, waren verdutzt, was sich da in ihrem MMORPG anbahnte. Einer der Entwickler, Peter „CCP Siwft“ Ferrell sagt im Interview mit mmorpg.com:

„Es war total irre. Wir gehen also in die Downtime und es ist grade so vorm Mittagessen. Wir machen um die Zeit unser Stand-Up. Und dann seh ich überall Screenshots auftauchen und ich denke mir: Das kann nicht echt sein.“

Das Team habe dann versucht, herauszufinden, was da abgeht und nutzte die eigenen Tools, um zu ergründen, was da passiert ist: Man sah schnell, dass noch mehr auf dem Spiel stand als die 52.000 Klone.

CCP Swift schrieb dann die Spieler an, den Leiter der Allianz Goonswarm und auch Jay Amazingness, um zu erfahren, was da passiert ist. Aber nicht mal ihm wollte man erklären, was die genaue Motivation hinter dem Verrat ist.

Bislang bleibt die Motivation hinter dem Betrug immer noch das Geheimnis des Diebs.

Selbst der Leiter von Pandemic Legion sagt, diese Geschichte müsse Jay schon selbst erzählen. Aber es sieht ganz danach aus, als habe der ein doppeltes Spiel gespielt. Und seinen Wechsel zu der verfeindeten Allianz so dramatisch gestaltet, dass es jeder im Spiel mitbekommen hat.

Das Ganze hat auch deshalb so ein Gewicht, weil Goonswarm normalerweise die Allianz ist, die betrügt. Hier stand mal aber auf der anderen Seite einer “This is EVE”-Geschichte.

