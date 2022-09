NFT-Experte schlägt vor, Menschen aus armen Ländern als NPCs zu nutzen: „Sie könnten fischen, arbeiten, vor- und zurücklaufen“

Die Möglichkeit, in Spielen Geld zu verdienen, ist auf dem Vormarsch und eng mit der Technologie „NFT“ verbunden. Reiche Investoren aus dem Westen haben in der Vergangenheit bereits Spieler aus Ländern wie den Philippinen dafür bezahlt, niedere Dienste in „PaytoEarn“-Games zu verrichten. Der Experte Mikhai Kosser schlägt vor, dass noch etwas weiterzuführen.

Wer spricht da? Es spricht Mikhai Kossar. Er ist Teil einer Gruppe, die Firmen zu NFT-Gaming-Projekten berät. Er gibt der Seite „Rest of World“ ein Interview (via restofworld).

Das ist sein Vorschlag:

Du hast Leute, die Geld haben, aber keine Zeit, um ein Game zu spielen, und du hast auf der anderen Seite Leute, die kein Geld, aber Zeit haben. […] Weil die Arbeit in Entwicklungsländern günstig zu haben ist, könnte man Menschen aus den Philippinen als NPCs, als Real-Life-NPCs, in Spielen einsetzen. Sie könnten einfach nur die Welt bevölkern, vielleicht irgendeinen Job machen oder nur vor und zurück laufen, fischen, Geschichten erzählen, Verkäufer in einem Laden sein – alles ist möglich. Mikhai Kossar

Gamer nutzten bereits günstige Arbeitskräfte für niedere Dienste in Spielen

Gibt es schon sowas in der Richtung? Wir haben auf MeinMMO im April 2022 über den deutschen YouTuber „Sw1pe“ berichtet: Er hat in dem Pay2Earn-Spiel Axie Infinity 16 Spieler aus den Philippinen beschäftigt, allerdings nicht als NPCs, sondern als „Farm-Bots“:

Sie haben für ihn das Spiel gespielt, die Ingame-Währung verdient und er beteiligte sie daraufhin an seinem Profit. Swipe sah sich dabei als Investor, der auf diese Art ein passives Einkommen erzielen wollte.

Im Gegenzug stellte der Deutsche ihnen die teuren Spielfiguren zur Verfügung, die sie brauchten, um Axie Infinity überhaupt zu spielen.

Das ging solange gut, bis bei Axie Infinity der Echtgeld-Wert der Ingame-Währung total zusammenbrach. Dann lohnte sich das Spielen für die Farmer aus den Philippinen nicht mehr

In dem Beitrag von Rest of World wird eine ähnliche Geschichte erzählt, aber in einem Minecraft-basierten NFT-Spiel namens Critterz. Dort hat ein Investor namens „Big Chief“ ein günstiges Team aus Kindern der Philippinen dazu benutzt, Materialien für ein Casino zu sammeln, das er dann von gutbezahlten „professionellen Minecraft-Baumeister“ hochziehen ließ.

Big Chief sah sich als Wohltäter, weil er so viel für die Kinder der Philippinen tat, indem er ihnen ein sicheres Auskommen verschaffte:

Ich hab eine Menge Kids, die für mich spielen, und sie spielen weil sie Extra-Geld in einem Land machen wollen, dass sie einfach nur unten hält. Big Chief

Laut Big Chief mussten Mitglieder seiner Gilde 8 Stunden am Tag ranklotzen. Die Idee, er sei ein Ausbeuter, lehnte er aber völlig ab.

Doch auch in Critterz brach die Ingame-Währung zusammen. Jetzt ärgert sich Big Chief angeblich, dass er nicht mehr so viel für „seine Kinder“ tun kann:

Ich hab eine Menge dieser Kids wie meine eigene Kinder behandelt, also ist es irgendwie traurig, dass ich ihnen nicht mehr so viel bieten kann. Vorher half ich einer Menge der Kids, indem ich ihnen die Gelegenheit gab, etwas Geld nebenbei für ihre Familien zu verdienen und jetzt ist es irgendwie blöd, dass ich das nicht mehr machen kann. Big Chief

Vielleicht heuert er ja irgendwann ein paar an, um einfach so eine virtuelle Welt zu bevölkern. Statt Steine zu hacken und an einen Bauplatz zu karren, könnten sie ja fischen, irgendeinen Job machen oder vor und zurück laufen.

