Deutscher beschäftigt 16 „Chinafarmer“, um ein NFT-Game zu bearbeiten – Aber Markt kollabiert

In dem NFT-Spiel „Axie Infinity“ gibt es ein seltsames System: Reiche Spieler aus dem Westen beschäftigen Spieler aus den Philippinen, Venezuela oder Thailand als „Scholars“. Ein deutscher YouTuber erklärt, wie viel Geld er damit im August 2021 machte: 15 % Rendite seien ein tolles passives Einkommen. Doch jetzt kollabiert der Markt.

Was ist das für ein Spiel?

Axie Infinity ist ein „Pokémon“-ähnliches Spiel, in dem sich alles um „SLP“, die „Smooth Love Potion“ dreht: Eine Währung, die man gegen Geld eintauschen kann

In dem Spiel gibt es Pokémon-ähnliche Wesen, die „Axie“, mit denen können die Spieler kämpfen und man kann sie züchten

2021 gab es einen Hype um Axie Infinity. Das Spiel sah so aus, als wird es das Vorzeige-Game für „Play2Earn“-Spiele, also Spiele, mit denen man Geld verdienen kann. Doch jetzt droht ein raues Erwachen.

Axie sind die Kreaturen, um die sich alles dreht. Bildquelle: zipmex

Investoren leihen Axie aus, wollen 30 – 70 % der Profite von ihren „Scholars“

Wie machen reiche Westler damit Geld? Um Axie Infinity zu spielen, muss man zu Beginn 3 Axies kaufen. Diese 3 Axies kosteten zur Hoch-Zeit des Spieles etwa 1.000 $, mittlerweile sind die Preise gefallen. Aber es ist für viele Spiele immer noch zu teuer. Denn Axie Infinity ist gerade in Regionen populär, in denen die Menschen nicht viel verdienen (via playercounter):

40 % der Spieler von Axie Infinity kommen aus den Philippinen

6,3 % aus Venezuela

5,7 % aus den USA

4,7 % aus Thailand

Investoren mit viel Geld im echten Leben kaufen Axies und verliehen ihre Axies an Spieler aus „armen Regionen“, um sie damit die „Smooth Love Potions“ verdienen zu lassen. Sie kassieren dann monatlich ihren Anteil an den Einnahmen ihrer Farmer.

Laut einem Mitgründer von Axie liege der übliche Anteil zwischen 30 und 70 % (via vice).

Die Investoren nennen sich selbst dann „Manager“ – ihre Leute nannten sie „Scholar“.

Der deutsche YouTuber Sw1pe Axie zeigte in einem Video aus dem August 2021 (via youtube), dass für ihn 16 „Scholars“ spielten. Der beste verdiente 5.886 SLP (etwa 586 Euro), der schlechteste machte 739 SLP (etwa 74 €). Sw1pe erklärte, dass er seinen Scholars 50 % ihres Profits lässt.

Per Excel-Tabelle präsentiert Sw1pe Axie die Einnahmen seiner 16 Scholars.

Investor träumt vom „passiven Einkommen“ – 3.000 € Profit im Monat bei 20.000 € Investition

Warum macht er das? Laut dem YouTuber komme er auf die Art auf eine tolle Rendite von 15 % im Monat:

„3.000 Euro ist erst Mal eine Menge Geld. Wenn man dazu aber sieht, dass ich für alle Teams zusammen nur circa 20.000 Euro ausgegeben habe – ich glaube, es waren sogar weniger, nur 18.000 € ausgegeben habe, dann sind das ungefähr 15 % Rendite oder Profit, die ich daran gemacht habe im Monat.“

Wie ging das für ihn weiter? Sw1pe veröffentlichte noch 2 weitere Videos mit seinen Einnahmen. Die zeigten, dass er sein Programm weiter ausgebaut hat und die Zahl der „Scholars“ verdoppelte, während seine Einnahmen relativ konstant blieben, weil sich in der gleichen Zeit der Preis der „Smooth Love Potion“ im Verhältnis zum Euro halbierte.

im September 2021 arbeiteten 23 Scholars für ihn – er verdiente 2895 €, da war der Preis eines SLP schon von 10 Cent auf 6 Cent gefallen

im Oktober 2021 arbeiteten 31 Scholars für ihn – er machte 3463 €

ab dem November veröffentlichte Sw1pe allerdings keine Videos über seine Einnahmen durch das „Scholarship“ mehr – während des Novembers und Dezembers 2021 sank der Wert eines SLP von 6 Cent auf 2 Cent

Mann in Venezuela ernährt seine Familie, indem er ein sehr altes MMORPG spielt

„Scholars“ statt Chinafarmer

Was ist der Unterschied zu „Chinafarmern“?„Chinafarmer“ ist ein Begriff aus MMORPGs wie World of Warcraft. Es deutet an, dass Chinesen in Sweatshops dazu gezwungen sind, für einen Hungerlohn ein MMORPG zu farmen, um die Inhalte an reiche Spieler im Westen zu verkaufen.

Der Unterschied bei Axie ist es, dass dahinter keine „Firma“ steckt, sondern Privatpersonen aus dem Westen, die sich als Krypto-Investoren ein „Passives Einkommen“ erzeugen wollen. Außerdem sind ihre Scholars offenbar nicht aus China, sondern aus Thailand, Venezuela und den Philippinen.

So sieht es aus, wenn man Axie Infinity wirklich spielt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

„Digitaler Kolonialismus“ oder „Beziehung, die allen nutzt“?

Ist das nicht alles ein bisschen schräg? Ja, natürlich. Hier geht’s um reiche Menschen, die für sehr wenig Geld im Monat Menschen aus armen Gebieten ein Videosiel zocken lassen.

Ein Journalist, der von außen auf die seltsame Beziehung schaut, spricht von „digitalen Kolonialismus.“

Die Investoren sehen sich selbst aber als Wohltäter. Die Seite Vice zitiert einen Manager, der bis zu 200 Scholars beschäftigt. Er sagt, das Abkommen sei doch in beiderseitigem Nutzen:

„Ich verdiene Geld davon, dass sie meine NFTs benutzen und sie machen Geld, indem sie mit ihnen spielen. Wohltätigkeit ist was, das ich selbst noch nie erlebt habe. Aber die Nachrichten, die ich von meinen Scholars bekomme, ist, wie sie ihren Profit nutzen, um ihre Rechnungen zu zahlen, sich eine Waschmaschine zu kaufen oder neue Zähne für die Oma.“

Markt kollabiert und die „Scholars“ kündigen

Was ist das Problem? Das Video mit der Rechnung von Sw1pe Axie stammt aus dem August 2021 – damals war eine „Smooth Love Potion“ noch 10 Cent wert. Doch seit damals ist der Wert einer Smooth Love Potion stark gefallen:

Im Höchstwert am 24. Juli 2021 war ein SLP noch 29 Cent wert

Am 8. August gab es wenigstens noch 15 Cent dafür – also knapp die Hälfte

Am 21. September war der Preis auf 5 Cent gefallen – noch etwa ein Sechstel

Heute, am 22. April 2022, gibt es für eine SLP noch 1,4 Cent – also nur noch ein Zwanzigstel des Höchstpreises

Das führt dazu, dass die „Investoren“ wie Axie Swipe LP gerade reihenweise ihre günstigen Arbeitskräfte verlieren, weil für das Geld niemand mehr farmen will.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf Twitter beschweren sich einige Investoren, dass ihre „Scholars“ kündigen und sie jetzt auf ihren Axies sitzen bleiben. Einer sagt, es sei mittlerweile zu zeitaufwändig, neue Scholars zu suchen, weil sie schneller aufhören, als er neue finden kann.

Die Manager diskutieren nun, ob man jetzt alle Axie abstoßen können und mit dem Verlust lebt oder ob man hofft, dass der Kurs noch mal ansteigt. Die Preise scheinen aber so weit im Keller zu sein, dass „aufgeben“ für viele einfach nicht infrage kommt.

Auch der Deutsche „Sw1pe Axie“ scheint weiterhin voll auf das Spiel zu setzen. Allein im letzten Monat erschienen 7 neue Videos zum Thema. Aber mit dem Kursabfall scheinen auch die Träume von der YouTube-Karriere zu platzen:

Während das Video über seine Einnahmen mit dem „Scholar-Programm“ im August 2021 noch 3.300 Aufrufe hat

Bekamen die letzten Videos nur noch zwischen 70 und 430 Aufrufen

WIr haben über Axie schon mal berichtet, als das Spiel für viel Geld gehackt wurde:

Hacker stehlen 550 Mio € von NFT-Spiel – Pokémon-ähnliches Game war leider zu erfolgreich