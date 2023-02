Die Software, die jeden auf der Arbeit nervt, wird im MMORPG EVE Online jetzt ein neues Feature

In EVE Online spielen Daten eine essentielle Rolle. Scherzhaft wird es daher immer wieder als “Tabellen im All” bezeichnet – Jetzt machen die Entwickler das Meme zur Realität und schließen sich mit Microsoft zusammen.

Beim EVE Fanfest im Mai 2022 kündigten die Entwickler CCP an, dass es zukünftig eine Partnerschaft mit Microsoft geben könnte. Spieler sollen dann ihre Ingame-Daten tatsächlich in Excel-Tabellen exportieren können.

Das Excel-Meme wird zur Realität

CCP wollen es Spielern ohne Programmierkenntnisse leichter machen, in den datengesteuerten Kriegen den Überblick zu behalten. Laut Creative Director Bergur Finnbogason nutzen viele Spieler schon jetzt externe Tools, um ihre Daten zu sammeln.

Dieses Add-In soll diese fantastischen, von Spielern entwickelten Tools nicht ersetzen, sondern vielmehr eine zusätzliche Option für Nutzer darstellen, die zugleich weniger Programmierkenntnisse für den Einstieg voraussetzt. – CCP auf Steam

Um welche Daten geht es? Es kann sich dabei um allgemeine Daten oder auch charakterbasierte Infos handeln. So tracken Spieler etwa die Ressourcen-Produktion, den eigenen Kontostand oder Preise beim Handel. Auch in großen Kriegen ist ein Überblick von Vorteil. Beim “World War Bee 2” wurden Schiffe im Wert von 800.000 Euro zerstört.

Aktuell suchen sie Tester für die geschlossene Beta. Am Ende des aktuellen Posts auf Steam können sich die Datenliebhaber unter euch dafür bewerben. Die Spieler sollen so ausgewählt werden, dass sie “ein breites Spektrum an Kapselpiloten widerspiegeln”, erklären die Entwickler.

Außerdem soll es mehrere Tests geben, auf die man sich dann erneut bewerben kann. Wann das Feature ins MMORPG kommt, ist derzeit noch unklar.

Meinungen der Spieler gehen auseinander

Unter dem Beitrag auf der Steam-Seite von EVE Online haben sich ein paar Spieler dazu geäußert. Manche finden es super, andere sagen es kommt zu spät, wiederum andere fragen sich, ob sie jetzt Excel kaufen müssen und warum kein kostenloses Programm genutzt wird.

Wir fassen ein paar der Stimmen hier für euch zusammen:

Paracetamol dispenser: “Das ist echt ein tolles Feature. Respekt an die Person, die entschieden hat es zu entwickeln.”

Ahvena: “Das wäre vor 10 Jahren relevant gewesen.”

76561: “Jetzt gibt es noch mehr Tabellen in einem Spiel über Tabellen.”

Satan: “Muss ich jetzt auch noch Excel kaufen, obwohl es kostenlose Programme gibt?”

LucasR: “Nein danke, ich brauche nicht noch einen Job.”

Was denkt ihr über das kommende Excel-Feature in EVE Online? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Die Twitch-Clique rund um Asmongold kündigt eigenes Online-RPG an – Arbeiten mit ehemaligen WoW-Entwicklern