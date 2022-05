Was auf den ersten Blick nach einer total langweiligen Funktion klingt, wird von Fans des MMORPGs frenetisch gefeiert. Denn das Thema Daten spielt in EVE eine essenzielle Rolle.

Was hat EVE angekündigt? Im Rahmen des aktuell laufenden EVE Fanfests wurden Neuerungen für das Weltraum-MMORPG angekündigt. Mit dabei ist eine offizielle Partnerschaft mit Microsoft, die es ermöglicht, die Daten aus EVE Online zu exportieren und in Excel einzupflegen.

Das MMORPG EVE Online wird von manchen scherzhaft als „Excel-Tabellen im Weltraum“ bezeichnet. Bereits 2020 wurde eine Funktion eingeführt, mit der man die Grafik ausblenden und wirklich in Tabellen arbeiten kann. Nun kommt eine Export-Funktion, um diese in Excel zu integrieren. Spieler lieben diese Ankündigung.

