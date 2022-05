MMORPG-Firma verklagt nach Jahren plötzlich Privatserver – Einige schließen vorsichtshalber direkt

Ragnarok Online ist ein MMORPG, das 2002 im Westen erschien. Allerdings schlossen die offiziellen Server vor einigen Jahren bei uns. Seitdem greifen viele Spieler auf Privatserver zurück. Doch genau gegen diese geht der Entwickler Gravity nun vor.

Was macht Gravity gerade? Die koreanische Firma kündigte vor knapp zwei Wochen an, gegen Privatserver zu Ragnarok vorzugehen. In einem Statement heißt es:

In Zusammenarbeit mit offiziellen und privaten Stellen untersuchen wir private Server und ergreifen Maßnahmen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften. Ein illegaler privater Spieleserver ist definiert als ein Spieleserver, der urheberrechtlich geschützte Werke und geistiges Eigentum ohne Lizenz oder ordnungsgemäße Vereinbarung mit dem rechtlich anerkannten Eigentümer nutzt. Dies schadet der künftigen Entwicklung des offiziellen Spiels, da private Server den Rechteinhabern Einnahmen entziehen.

Laut Gravity laufen derzeit sieben Gerichtsverfahren allein in Nordamerika und etliche weitere weltweit.

Welche Auswirkungen hat das? Die ersten Privatserver zu Ragnarok Online haben bereits geschlossen. Einige andere laufen noch, obwohl sie sich teilweise bereits in einem Rechtsstreit befinden.

Der Entwickler von Ragnarok Online soll außerdem gegen Twitch-Streamer vorgehen, die Privatserver von Ragnarok zeigen. Einige Streamer beschweren sich über Copyright Strikes, die zu Löschungen von Aufnahmen und sogar zu vorübergehenden Sperren geführt haben sollen (via reddit). Die Rede ist in mehreren Kommentaren von 48-Stunden-Banns.

Derzeit deutet vieles darauf hin, dass Fans der Marke künftig nur noch auf offiziellen Servern spielen können – was vielen jedoch nicht gefällt.

Privat-Server setzen auf Nostalgie und eine andere Monetarisierung

Welche Server sind derzeit bedroht? Der Webseite MassivlyOP liegt dabei ein Schreiben vor, in dem Gravity den Server NovaRO verklagt. Dieser hat seinen Sitz in Kalifornien. Trotz der Klage sind derzeit (am 6. Mai um 16:30 Uhr) über 2.600 Spieler gleichzeitig online (via NovaRO).

Ein anderer Server, TalonRO, hat bereits vorsichtshalber komplett geschlossen (via reddit).

Auch andere Betreiber sollen damit begonnen haben, unauffälliger zu werden, indem sie ihre Online-Präsenz versteckt oder ihren Namen geändert haben.

Warum gibt es überhaupt Privatserver zu Ragnarok? Dafür gibt es gleich mehrere Gründe:

Im Mai 2018 wurden die offiziellen Server zu Ragnarok Online im Westen geschlossen. Der Datenschutz soll damals ein Problem gewesen sein. Viele Spieler wanderten daraufhin zu einem Privatserver ab.

Zwar gibt es seit 2021 wohl offizielle Server über 4Game, die mit Ragnarok Online Prime eine moderne Version des Spiels anbieten. Doch viele Spieler wollen nicht die aktuelle Version spielen, sondern die alte, die sie in ihrer Jugend geliebt haben. Diese Classic-Server werden jedoch von Gravity überhaupt nicht angeboten.

Einige Spieler meiden zudem die offiziellen Server, weil diese von Hackern und Bots verseucht sein sollen. Es soll auf vielen Privatservern deutlich angenehmer zugehen.

Warum genau Gravity jetzt gegen Privatserver vorgeht, ist nicht ganz klar. Immerhin gibt es diese Server teilweise schon seit Jahren. Allerdings bringt Gravity derzeit auch wieder viele neue Ragnarok-Spiele heraus, die durch die Privatserver bedroht sein könnten.

Jedoch können viele der neuen Spiele gerade nicht überzeugen:

Wie seht ihr die Situation rund um die Privatserver? Spielt ihr derzeit selbst auf einem oder habt ihr das MMORPG hinter euch gelassen?