Neues MMORPG zu Ragnarok startet auf Steam, wird zerrissen – Was ist nur aus dem Spiel meiner Jugend geworden?

Ragnarok Online war eines der ersten MMORPGs, die MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch gespielt hat. In den letzten Jahren werden immer mehr Ableger zu genau dieser Welt und vom gleichen Entwickler veröffentlicht. Doch diese Spiele sind nur ein Schatten des Originals.

Ragnarok Online war ein kleines Phänomen. Denn Anfang der 2000er versuchte es ein neues Modell im Westen zu etablieren. Anstelle eines Abos zahlte man für einen festen Satz an Spielstunden und konnte sogar zu Beginn kostenlos reinschnuppern. Mit Erfolg: Allein in Europa konnte Ragnarok früh über 250.000 Spieler gewinnen (via PCGames).

Mich haben damals vor allem die bunte Grafik, die vielen verschiedenen Klassen und die Tatsache, dass man sich mit vielen Spielern durch die Welt gewuselt hat, so fasziniert. Instanziierte Dungeons und Raids gab es damals nicht.

Die Spielwelt von Ragnarok Online hatte einfach etwas besonderes.

Doch schon 2002, kurz nach dem Release, verließ der Chef des Spiels Gravity nach einem Streit mit dem Hauptfinanzierer Samsung. Dabei nahm er einen großen Teil des Entwicklerteams mit, was man schmerzlich merkt.

Das Entwickler-Studio Gravity versucht seitdem regelmäßig neue Spiele zum Franchise zu veröffentlichen. Allein 2021 wurden drei neue Ragnarok-Titel auf den Markt gebracht. Doch keines der Spiele, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, konnte mich je so fesseln und war qualitativ so gut, wie es Ragnarok Online seiner Zeit war.

Seit dem 13. April etwa gibt es ein neues Ragnarok auf Steam, das jedoch von den Spielern hart kritisiert wird. Und ich kann es voll verstehen.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO. Seine Anfänge hatte er in Guild Wars 1, Rakion und Ragnarok Online. In Spielen wie Guild Wars 2, ESO und Black Desert hat er hunderte Stunden versenkt. Dazu spielt er jedes neue MMORPG an, egal ob Asia-Games oder Indie-Titel.

Mobile, Idle und Hero-Collector, anstelle eines richtig guten MMORPGs

Ragnarok ist eine IP, die viele aus ihrer Jugend kennen und die ein großes Potential hat, was ich immer wieder dann sehe, wenn wir über ein neues Ragnarok-Spiel berichten. Das Interesse ist da. Doch in den letzten Jahren tut die Berichterstattung über die MMORPGs richtig weh.

Neue Titel im Ragnarok-Universum setzten auf Sammelkarten-Mechaniken, sind Mobile-Games mit Autoplay, Pay2Win oder einfach schlecht gemacht, wie Ragnarok 2, das 2019 eingestellt wurde.

Der neuste Titel in dieser Reihe ist „The Lost Memories“, das nun auf Steam veröffentlicht wurde. Dort kommt es nach nicht mal 24 Stunden auf 58 Bewertungen, die jedoch zu 71 % negativ ausfallen (Stand 14. April, via Steam). Die Kritikpunkte sind klar:

Es ist ein Mobile-Port und das merkt man bei der Steuerung sofort. Es gibt Auto-Run, Auto-Battle und sogar Auto-Quests. Man muss im Grunde gar nicht spielen.

Die Version soll etwa 5 Monate älter sein, als das Mobile-Game selbst.

Es kommt zu Verbindungs- und Server-Problemen.

Das Spiel nutzt zwar die Ragnarok-IP, hat aber abseits eines ähnlichen Grafik-Stils und der grundsätzlichen Hintergrundgeschichte nichts mit dem alten MMORPG gemein.

Wer es ausprobieren möchte, kann es kostenlos auf Steam oder auf dem Smartphone spielen. Ich hab es nach nicht mal zwei Stunden deinstalliert.

Einen Einblick in „The Lost Memories“ findet ihr in diesem Video von FG3000:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ragnarok bringt neue MMORPGs, doch bisher wird es nicht besser

Die Zukunft der IP sieht gerade nicht so gut aus. Mit Ragnarok Begins ist ein neues Mutli-Plattform-MMORPG erschienen, das auch auf dem PC gespielt werden kann und die Vorgeschichte zu Ragnarok Online erzählen soll. Das Spiel wurde hochgelobt, weil es wieder zurück zu den Wurzeln der Reihe führen und für viel Nostalgie sorgen soll.

Bisher gibt es das Spiel nur in Asien, doch schon da kommt es nur auf 2,7 von 5 möglichen Sternen (via TapTap). Erfahrungsgemäß fällt die Kritik im Westen dann noch härter aus.

Da wir auch die ursprüngliche Version von Ragnarok Online offiziell gar nicht mehr im Westen spielen können, müssen Fans entweder auf Privat-Server ausweichen oder auf ihre Erfahrung bei Ragnarok verzichten.

Was von Ragnarok Online bleibt, ist eine gute Erinnerung an alte Zeiten. Und die Hoffnung, dass Gravity vielleicht nochmal ein MMORPG herausbringt, das mich wieder so fesselt.

Wie seht ihr die Ragnarok-IP? Habt ihr das Spiel früher auch geliebt oder konntet ihr mit diesem Anime-Spiel nichts anfangen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Ein MMORPG, das mir dieses Jahr aber noch große Hoffnungen macht, ist Throne and Liberty. Alles bisher bekannte zum Spiel findet ihr hier:

Neues „75 Millionen €“-MMORPG zeigt riesige Bosskämpfe – Sieht atemberaubend aus