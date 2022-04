Neues PC-MMORPG erscheint auf Steam in der Unreal Engine 5 – Legt seinen Fokus aufs Mittelalter

Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Was ist das Besondere an dem MMORPG? Die Entwickler verkündeten zuletzt, dass sie eine Finanzspritze von umgerechnet 23 Millionen Euro bekommen haben, um die Umsetzung von Bellatores voranzutreiben. Schon 2020 soll es mehr als 30 Millionen Euro für die Entwicklung durch Investoren gegeben haben. Die sollen zudem beim Vertrieb sowie der Service-Infrastruktur helfen und ihr Knowhow zur Verfügung stellen.

Was ist das für ein Spiel? Bellatores wurde ursprünglich als Project N1 im Jahr 2020 angekündigt . Es soll ein Fantasy-MMORPG werden, das seinen Fokus auf eine mittelalterliche Welt legt. Obwohl der Entwickler in Korea sitzt, soll vor allem der Westen die Zielgruppe sein.

