In Südkorea ist die Beta zu Ragnarok Begins gestartet. Dabei handelt es sich um ein neues MMORPG für den PC, das zeitlich etwas vor der Geschichte von Ragnarok Online spielt. Für Fans dieses alten MMORPGs sind die gezeigten Bilder ein wahrer Nostalgie-Trip.

Was ist das für ein Spiel? Ragnarok Begins ist der neuste Teil der Spiele-Reihe, die bereits einige MMORPGs hervorgebracht hat. In diesem speziellen Fall handelt es sich jedoch um einen Side-Scroller, was bedeutet, dass ihr euch vor primär nach rechts oder links bewegt und eure Kamera dabei fest eurem Charakter folgt.

Ansonsten erwarten euch die üblichen MMORPG-Inhalte, darunter:

4 Grundklassen, die jeweils 3 verschiedene Spezialisierungen haben

Ein Non-Target-Kampfsystem

Verschiedene Quests, Erfolge und Dungeons

6v6 Arena-PvP

Gilden, um sich mit anderen Spielern zu gruppieren

Eine bunte Welt, in der sich Fans von Ragnarok sofort wohlfühlen werden

Ragnarok Begins ist eines von 3 neuen MMORPGs, die 2021 zum Ragnarok-Franchise erscheinen.

Was ist nun passiert? Am 1. September startete die Closed Beta in Korea. Entsprechend findet man auf YouTube nun jede Menge Gameplay rund um das Spiel. Wer also ein Auge auf Ragnarok Begins geworfen hat, kann sich den neusten Teil nun genauer anschauen.

Ein Video vom YouTuber Wandering Star haben wir bereits für euch eingebunden:

12 verschiedene Klassen und viel Nostalgie

Was hat es mit den Klassen auf sich? Ragnarok Begins setzt auf ein interessantes Klassen-System. Zu Beginn wählt ihr eine Hauptklasse aus. Zur Auswahl stehen:

Schwertkämpfer

Bogenschütze

Magier

Schüler (Acolyte)

Jede dieser Klassen kann bis zum Ende gespielt oder aber durch eine von zwei weiteren Spezialisierungen ersetzt werden. Man kann also Magier, Elementarmagier oder Beschwörer spielen, wenn man Anfangs die Magier-Klasse gewählt hat.

Die verschiedenen Klassen, die in Ragnarok Begins zur Auswahl stehen.

Warum spielt Nostalgie eine große Rolle? Ragnarok Online ist ein MMORPG, das 2002 erschien und weltweit erfolgreich war. Im Jahr 2005 sollen sich mindestens 500.000 Spieler aus Europa für das Spiel registriert haben (via Gravity) und für viele war es das erste MMORPG überhaupt.

Entsprechend nostalgisch erinnern sie sich an die alten Zeiten zurück.

Die ursprüngliche Version wurde 2018 aus datenschutzrechtlichen Gründen eingestellt. Es gibt jedoch eine europäische Version von 4 Games und einige Privatserver, die das Spiel bei uns weiterhin am Leben erhalten.

Mit Ragnarok Begins könnte ein neues PC-MMORPG kommen, das diese Lücke von damals füllt.

Release von Ragnarok Begins noch 2021 in Korea

Wann erscheint Ragnarok Begins? Das MMORPG soll in Korea in der zweiten Hälfte von 2021 erscheinen. Ob und wann es zu uns kommt, ist bisher ungewiss.

Der Entwickler Gravity verriet nur, dass sie 2021 weitere Länder mit Spielen zu Ragnarok versorgen wollen. Ob Ragnarok Begins allerdings dazu zählt und ob wir in Europa zu diesen Ländern zählen, ist nicht bekannt.

Was sagt ihr zu den Plänen von Gravity? Wünscht ihr euch ein neues Ragnarok-MMOPRG für den PC?