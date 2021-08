2009 veröffentlichte Riot Games das MOBA League of Legends, das zu einem großen Hit wurde. Inzwischen gibt es weitere Spiele zum LoL-Universum, darunter das Kartenspiel Legends of Runeterra. Das bietet eine ganz neue Tiefe in Lore und Artworks und sorgt damit für viel Hype bei unserem Redakteur Alexander Leitsch, der sich vor allem auf das kommende MMORPG freut.

Im Dezember 2020 kündigte Riot Games ein MMORPG zu League of Legends an. Zwar gibt es bisher weder Gameplay noch tiefergehende Infos zu dem Spiel, doch trotzdem ist der Hype schon jetzt groß. Denn Riot Games ist eine der wenigen Firmen, denen die Spieler das “nächste große MMORPG” zutrauen.

An einer Umfrage in der News zum LoL-MMORPG nahmen bisher 7.658 Leser auf MeinMMO teil:

73,53 %, und damit über 5.600 Leser, gaben an, dass ihr Interesse an dem Spiel sehr hoch ist.

Lediglich 372 Personen stimmten mit geringem oder sehr geringem Interesse ab.

Das große Interesse liegt auch darin begründet, dass Riot Games viel Liebe in die Geschichte, die Charaktere und die Inszenierung der Spielwelt gesteckt hat. Diese Liebe erkennt man gut bei LoL, aber noch viel besser beim Kartenspiel Legends of Runeterra. Und sie ist wichtig, um sich von generischen MMORPGs abzuheben.

Wer spricht hier? Alexander Leitsch ist der MMORPG-Experte bei MeinMMO und hat tausende Stunden in Titeln wie Guild Wars 2, ESO und Black Desert. Neben neuen MMORPGs, die er immer wieder anspielt und Berichte dazu schreibt, ist er auch in Teamfight Tactics und Legends of Runterra unterwegs und verfolgt aktiv die E-Sports-Szene von LoL.

Legends of Runeterra erweckt die Karten zum Leben und das ist großartig

Was macht Legends of Runeterra so gut? Wer sich in das Kartenspiel stürzt, wird auf viele bekannte LoL-Champions, aber auch ihre Freunde oder Gefolgsleute treffen. Zu diesen zählen etwa Poros für die Anhänger von Freljord oder Soldaten, die an der Seite von Champions aus Demacia kämpfen.

Dabei kommt es immer wieder zu speziellen Interaktionen zwischen den verschiedenen Champions, aber auch den Champions und ihren Gefolgsleuten. Über diese Interaktionen werden nicht nur lustige Wortspiele und Witze transportiert, sondern stellenweise auch neue Lore-Inhalte zur Welt Runeterra erzählt.

Die Art und Weise, wie die Karten miteinander interagieren, macht sie irgendwie lebendig, was ich sehr gelungen finde.

Eine Auswahl dieser Interaktionen findet ihr in diesem Video von SkinSpotlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Gute Inszenierung auch abseits des Spiels: Wer die Trailer und Cinematics zu League of Legends bereits feiert, sollte auch einen Blick auf den YouTube-Kanal zu Legends of Runeterra werfen (via YouTube). Denn auch abseits des Kartenspiels gibt es viel Liebe für das LoL-Universum.

In lustigen Geschichten oder epischen Cinematics werden neue Champions und Expansions zu Legends of Runeterra angekündigt.

Das Highlight für mich ist der offizielle Launch-Trailer zum Spiel. BREATHE hat eine ganz besondere Stimmung, die mit wunderschönen Animationen und einem epischen Soundtrack untermalt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Liebe zum Detail ist wichtig, um sich von generischen MMORPGs abzuheben

Warum sind meine Hoffnungen für das LoL-MMORPG so groß? Riot Games zeigt bei League of Legends und Legends of Runeterra immer wieder, mit welcher Liebe zum Detail sie arbeiten und wie wichtig ihnen die Charaktere und die Lore sind. Und genau das ist wichtig, um sich von generischen MMORPGs abzuheben.

Das für mich beste Beispiel ist Elyon, ein Asia-MMORPG, das am 29. September bei uns im Westen erscheint. Handwerklich ist es ein gutes Spiel mit schicker Grafik, actionreichen Kämpfen, coolen Dungeons und riesigen PvP-Schlachten. Doch Elyon wird mit Sicherheit kein Hit und das hat man in der Beta schon gemerkt.

In meiner Kritik habe ich unter anderem geschrieben, dass es zu “generisch und irgendwie seelenlos” ist. Man hat kaum Wiedererkennungswert, weder optisch noch inhaltlich. Ich kann mich kaum an die Charaktere aus der Story oder besondere Orte erinnern, obwohl ich die Beta erst vor knapp einer Woche gespielt habe.

Auf der anderen Seite fallen mir hunderte Dinge zu League of Legends und Legends of Runeterra ein und die Welt hat sich irgendwie eingeprägt.

Man kennt die erfolgreichen MMORPGs: Die erfolgreichsten MMORPGs im Westen waren nie Überraschungen, die aus dem Nichts gekommen sind, sondern immer an ein Franchise oder einen Namen gebunden:

WoW basiert auf der Welt von WarCraft

ESO basiert auf der Elder Scrolls-Reihe

Final Fantasy XIV ist nur ein Teil einer sehr großen und bekannten Spiele-Reihe

SWTOR nutzt das Star Wars Franchise

Man hat zu allen diesen Spielen oftmals sogar ein Bild, selbst wenn man sie nie gespielt hat. Außerhalb der MMORPG-Buble wird aber kaum jemand ArcheAge, Elyon oder Bless Unleashed kennen. Ihre Trailer, ihre Charaktere, ihre Artworks oder ihre Lore sind nicht besonders und interessant genug, um bei den Spielern hängen zubleiben.

Ein ähnliches Problem hatte auch das Spiel Magic Legends, denn kaum einer konnte sich an den Titel erinnern: Magic: Legends hatte viele Zutaten, um der nächste MMO-Hit zu werden, doch eine fehlte – Nun ist es tot.

LoL-MMORPG soll nicht jeden Spieler zufriedenstellen

Was wissen bisher zu dem MMORPG? Wenig. Derzeit ist nur bekannt, dass es in der Welt Runeterra spielen soll. Ob es ein Themepark-MMO wird und ob PvP eine größere Rolle spielt, ist noch ungewiss.

Laut Greg “Ghostcrawler” Street, Executive Producer des LoL-MMORPGs, soll das Spiel noch viel Zeit brauchen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings sagte er auch, dass die Spieler “nicht alle Features darin lieben werden”.

In einem Tweet teilte er mit: “Wir werden einige Entscheidungen treffen, mit denen ihr vielleicht nicht einverstanden seid. Spieler wollen unterschiedliche Dinge in ihren Spielen. Das ist auch gut so. Einige von euch werden das Spiel vielleicht überhaupt nicht mögen. Auch gut.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was sagt ihr zu dem LoL-MMORPG? Habt ihr große Hoffnungen und wenn ja, woran liegt das?

Generell ist die Entwicklung von Riot Games und League of Legends sehr interessant. Von einer eigenständigen Version der Warcraft-Mod Defense of the Ancients ist das Spiel inzwischen zu einem riesigen Universum mit eigenen Bands und einer riesigen E-Sports-Szene angewachsen.

Mehr zu den Entwicklung haben wir euch hier zusammengestellt: LoL soll von der kleinen Karte mit 3 Lanes zu einem riesigen Universum wachsen.