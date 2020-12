Riot kündigt endlich das LoL-MMORPG an, auf das viele von euch so sehr warten

Ein MMORPG zu League of Legends steht auf der Wunschliste vieler Spieler ganz oben. Und der Traum wird nun wahr. Wie der Riot-Mitarbeiter Greg „Ghostcrawler“ Street auf Twitter verriet, wird derzeit an einem solchen Spiel gearbeitet.

Was ist passiert? Ghostcrawler war einige Jahre Game Designer von LoL und arbeitet inzwischen als Vice President of IP and Entertainment bei Riot Games.

In der Nacht zu Freitag teilte er auf Twitter mit, dass er an einem neuen Spiel zu League of Legends arbeitet. Dabei deutete er an, dass es ein großes, „manche würden sagen, massives“ Spiel ist, dass sich viele Spieler seit Langem wünschen.

Unter dem Tweet sammelten sich Nachfragen, ob es sich dabei wirklich um ein MMO handeln könnte. Eine davon beantwortete Ghostcrwaler mit einem kurzen: „Es ist ein MMO“.

It is an MMO — Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

Die Webseite PCGamer hat im Anschluss daran eine Anfrage an Riot Games gestellt. Die bestätigten, dass Ghostcrawler offiziell im Namen der Firma sprach und dass das Spiel sogar ein „massively multiplayer online role-playing game“ (MMORPG) wird.

Was wird das genau für ein Spiel? Derzeit gibt es noch keine genauen Informationen zu dem neuen LoL-MMO. Wir wissen durch Ghostcrawler nur, dass noch Mitarbeiter für die Entwicklung gesucht werden.

Allerdings wird sich seit Jahren von den Spielern ein MMO zu League of Legends gewünscht.

Spieler hoffen seit Jahren auf ein MMORPG, doch es gab immer wieder Absagen

Warum ein MMORPG zu LoL? In den letzten Jahren gab es nahezu keine neuen MMORPGs, die die Spieler langfristig begeistern konnten. Schon länger werden immer wieder die gleichen Spiele in Entwicklung genannt, wie Project TL, Ashes of Creation oder Pantheon: Rise of the Fallen. Doch sie werden einfach nicht fertig.

Gleichzeitig landen immer die gleichen Spiele in den Top-Listen und haben seit Jahren die meisten Spieler – wie WoW, ESO oder FFXIV.

Eine der wenigen Firmen, denen man ein neues, großes MMO zutrauen würde, ist Riot Games.

Warum hoffen Spieler auf ein MMORPG? 2018 löste ein Tweet von Marc Merill, einem der Gründer von Riot Games, diese Hoffnung aus. Darin fragte er, ob die Leute Bock auf ein LoL-MMO hätten. Und tausende bejahten dies.

Doch kurz darauf gab es einen Dämpfer. Der LoL-Mitarbeiter The_Cactopus verriet, dass kein League-MMO in Entwicklung sei.

Als dann im Oktober 2019 gleich 6 neue Spiele der Firma angekündigt wurden, hofften viele wieder auf ein MMORPG. Besonders das neue Project F sah passend dafür aus.

Doch in einem Interview schob Marc Merril dem Hype erneut einen kleinen Riegel vor. Er betonte, dass wenn ein LoL-MMO in Entwicklung sei, es nicht „bald“ erscheinen würde, sondern viel Zeit brauche, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Nun jedoch hat Ghostcrawler offiziell das MMORPG bestätigt. Doch gerade die Tatsache, dass noch Mitarbeiter dafür gesucht werden, spricht dafür, dass es noch einige Jahre bis zum Release brauchen dürfte.

Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit dem MMORPG Corepunk vertreiben. Das setzt auf eine ähnliche Grafik und Gameplay wie LoL und mischt das mit WoW Classic:

