Wie steht es um das neue MMORPG Corepunk, das noch 2020 eine Beta starten wollte?

Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bun...

Wir von MeinMMO haben euch Corepunk bereits im Rahmen von Find Your Next Game genauer vorgestellt .

Was ist das für ein Spiel? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt. Optisch und auch vom Gameplay erinnert viel an League of Legends . Ihr steuert euren Charakter mit der Maus anstelle von WASD und müsst auch Skill-Shots darüber abfeuern.

Das MMORPG Corepunk mixt das Gameplay von League of Legends und soll sich von der Schwierigkeit an WoW Classic orientieren. Eigentlich sollte noch 2020 die Closed Beta zum Spiel starten. Doch nun teilten die Entwickler mit, das sich diese auf 2021 verschiebt.

