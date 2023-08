Neues MMORPG mischt WoW mit League of Legends – Startet im September endlich erste Tests

Das MMORPG Corepunk ist seit 8 Jahren in Entwicklung und hat einige interessante Ansätze. Es möchte so komplex wie WoW Classic sein und gleichzeitig so schwierige Dungeons wie Retail-WoW bieten. Das wird mit einer Grafik, dem „Fog of War“ und der Iso-Perspektive aus LoL gemischt. Nun dürfen im September die ersten Spieler Hand anlegen.

Was ist das für ein Spiel? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt. Optisch und auch vom Gameplay erinnert viel an League of Legends. Ihr steuert euren Charakter mit der Maus anstelle von WASD und müsst auch Skill-Shots über die Maus abfeuern. Gleichzeitig soll es aber viele Elemente von Old School-Spielen haben.

Ihr habt die Wahl aus 6 Klassen mit insgesamt 18 unterschiedlichen Spezialisierungen. Besonders cool sind ungewöhnliche Spielstile wie ein Bomber oder ein Engineer, der Züge im Kampf einsetzt.

Es gibt Dungeons und Raids, die mit Mythic+ (dem höchsten Schwierigkeitsgrad in WoW) vergleichbar sein sollen. Ansonsten erwarten euch feindliche Camps und Weltbosse in der Spielwelt.

Es soll 4 Sammel- und 4 Handwerksberufe geben, wobei das Crafting eine extrem wichtige Rolle spielt. Ihr könnt zwar alle Berufe erlernen, doch je mehr ihr euch in einem spezialisiert, desto schlechter werdet ihr in den anderen. Das soll dazu führe, dass man die besten Crafter auf einem Server kennen muss, so wie es in den oldschool MMOs der Fall war.

Reittiere sollt ihr erst ab einem bestimmten Level bekommen und es wird „Corpse-Runs“ nach dem Tod geben. Das erinnert an WoW Classic.

Eine große Besonderheit ist der „Kriegsnebel“. Der sorgt dafür, dass ihr nur einen gewissen Bereich um euch herum erkennen könnt. Alles andere ist verdeckt, sodass ihr von manchen Gefahren komplett überrascht werdet.

Unklar ist derzeit, ob es getrennte PvE- und PvP-Server geben wird. Eigentlich liegt der Fokus des Spiels auf Open-World-PvP, doch die Entwickler diskutieren die Möglichkeit, reine PvE-Server zu bringen.

Was ist jetzt neu? Im September darf eine kleine Gruppe aus der Community das Spiel testen. Dabei soll es noch zu Bugs und größeren Problemen kommen. Im weiteren Verlauf sollen immer mehr Spieler an den Tests teilnehmen dürfen, bis es dann in die Beta übergeht. Wann genau die Beta startet, wurde jedoch nicht verraten.

Wir haben euch hier einen Trailer mit 15 Minuten Gameplay eingebunden. Ein Video aus dem Februar geht sogar eine Stunde lang und ihr findet es hier.

Neues zu Waffenmeisterschaft und Talent-Bäumen

Was ist noch neu? Zuletzt gab es einen Blogpost zum Thema Charakterentwicklung. Jede Klasse hat drei Spezialisierungen, die jeweils einen eigenen Talentbaum bieten. Dort könnt ihr passive Effekte auswählen, wobei ihr euch immer zwischen drei Möglichkeiten entscheiden müsst. Diese Talente enthalten allgemeine Boni.

Neben den passiven Effekten gibt es auch die Waffenmeisterschaft. Dort stehen euch unterschiedliche Anpassungen für Fähigkeiten zur Auswahl, etwa eine Verstärkung, eine Modifizierung oder sogar eine komplette Überarbeitung dieser.

Alles, was ihr bei der Waffenmeisterschaft anpasst, wirkt sich spezifisch nur auf eine Fähigkeit aus.

Links seht ihr den Talent-Baum und rechts die Waffenmeisterschaft.

Schwierige Entwicklung durch Corona und den Krieg

Wie läuft die Entwicklung bisher? Durchwachsen. Eigentlich sollte die erste Beta bereits 2020 starten und ein Release war für 2021/22 geplant. Damals kam es jedoch aufgrund von Corona zu einer Verschiebung.

Artifical Core, die Entwickler von Corepunk, kommen zudem aus der Ukraine und hatten zuletzt unter dem Krieg zu leiden. Zwar waren schon zuvor vieler Teammitglieder in andere Länder ausgewandert, darunter Griechenland und die Niederlande, doch ein Entwickler wurde zeitweise vermisst, was bei einem kleinen Indie-Team große Auswirkungen hatte.

Insgesamt kommunizieren die Entwickler recht wenig nach außen, denn es gibt nur unregelmäßig Blogposts. Wer sich jedoch im Discord oder Forum bewegt, bekommt recht schnell Antworten auf die gestellten Fragen.

Wie steht es um Monetarisierung und Release? Corepunk wird Buy2Play – muss also einmalig gekauft werden – und setzt ansonsten auf einen Shop. Dieser soll kosmetische Inhalte bieten, jedoch auf Pay2Win, Booster und alles, was das Gameplay beeinflusst, verzichten.

Ein offizielles Release-Datum gibt es derzeit noch nicht.

Was haltet ihr von Corepunk? Könnt ihr mit dem Setting und der Art von Spiel etwas anfangen? Und wie findet ihr das Crafting und die Ressourcen?

Ein anderes MMORPG überzeugte uns Anfang des Jahres mit einem richtig guten Trailer: Ein neues MMORPG lässt meine Träume wahr werden – Zeigt im Trailer das beste Kampfsystem überhaupt